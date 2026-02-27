Cierre del Colegio Naciones Unidas de Martínez: la institución dejará de funcionar por la situación económica

La institución privada ubicada en av. Fleming 973 confirmó que cesará sus actividades. Funcionaba desde 1964 y brindaba educación inicial, primaria y secundaria.

El Colegio Naciones Unidas de Martínez anunció que cerrará sus puertas en 2026 debido a la situación económica que atraviesa la institución. El establecimiento, ubicado en av. Fleming 973, confirmó que no continuará con sus actividades luego de más de seis décadas de funcionamiento.

La institución, de gestión privada, imparte educación en los niveles inicial, primario y secundario. Fue fundada en 1964 y formó parte del entramado educativo de la zona norte durante más de 60 años.

El motivo del cierre del Colegio Naciones Unidas

Desde la entidad explicaron de manera textual el motivo de la decisión: “debido a la situación económica que venimos sopesando desde hace un tiempo a esta parte”.

En septiembre de 2025 el colegio ya había adelantado la posibilidad de cesar sus actividades. En ese momento gestionó un préstamo con el objetivo de sostener su funcionamiento. Sin embargo, la situación financiera no logró revertirse y finalmente se confirmó el cierre para el ciclo 2026.

Impacto en la comunidad educativa de Martínez

La decisión impacta en docentes, personal no docente y familias vinculadas al establecimiento. El cierre del Colegio Naciones Unidas de Martínez se suma a un contexto de dificultades económicas que atraviesan distintas instituciones privadas en la región.

Tras el anuncio, el sindicato de docentes privados SADOP delegación San Isidro Zona Norte convocó a una manifestación para este viernes 27 de febrero a las 12 en la puerta del colegio, en av. Fleming 973. La medida fue definida como una jornada “en repudio del cierre y la pérdida de la fuente de trabajo” y bajo el lema “Unidad y solidaridad en defensa de la educación”.

La convocatoria lleva la firma de María Elena Pronko, secretaria de Comunicación y Prensa, y Érica Lamberti, secretaria adjunta del gremio.