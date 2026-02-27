edición 8038 - visitas hoy 10535

Policiales / Vicente López

Robo y golpeó a mujer en Munro: detuvieron a un hombre con antecedentes tras seguimiento de cámaras

El hecho ocurrió en Munro, partido de Vicente López. La víctima fue golpeada al salir de su casa y el sospechoso fue localizado en el Barrio Borges tras el análisis de cámaras de seguridad.

Un hombre de 31 años fue detenido acusado de protagonizar un robo a mujer en Munro, partido de Vicente López, luego de un operativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y allanamientos de urgencia. Según información oficial, el sospechoso tenía antecedentes penales por robo automotor cometidos en 2024 y 2025.


El hecho ocurrió cuando la víctima, una mujer de 40 años, fue sorprendida al salir de su vivienda en la intersección de Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña, en Munro.



De acuerdo con fuentes oficiales, el acusado, identificado como David Torres, la interceptó por la espalda y la golpeó con violencia. Cuando la mujer ya se encontraba en el piso, le revisó la mochila y le sustrajo un teléfono celular y dinero, entre otras pertenencias, antes de escapar.


Operativo y detención en el Barrio Borges


Tras la denuncia, personal de la Comisaría 3ª de Vicente López desplegó un operativo de búsqueda en la zona. El análisis del circuito de cámaras permitió identificar al sospechoso y localizarlo en las inmediaciones del Barrio Borges, donde finalmente fue aprehendido.


El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien dispuso allanamientos de urgencia en dos domicilios del mismo barrio.


Secuestro de objetos y antecedentes penales


Como resultado de los procedimientos, se secuestraron elementos que pertenecerían a la víctima, los cuales fueron restituidos. El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.


Según fuentes oficiales, el imputado registraba antecedentes por delitos vinculados al robo automotor durante 2024 y 2025. La causa continúa su curso judicial mientras permanecen bajo custodia los objetos recuperados.

Últimas Noticias

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

El sr. Alejandro Esteban Suarez, DNI Nº 32.442.147, transfiere fondo de comercio deposito de mercaderia en gral y ensamblado (Expediente de Habilitación Municipal Nº36385-2020), sito en la calle Tienente Chappa 368, ciudad y partido de Tigre, a Nicolas Alejandro Urquiza, DNI Nº 30.804.595.

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

CLP S.R L. C.U.I.T.: 30-69459252-6, transfiere el fondo de DEPOSITO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA–, Expediente de habilitación 2020/4112/32682/1/0/0, con domicilio comercial en ITALIA 179, El Talar, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a GRUPO EJE S.A C.U.I.T.: 30-70993065-2

