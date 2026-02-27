San Isidro finalizó el reordenamiento vial en Santa Fe y Márquez y redujo los tiempos de espera

El Municipio completó la segunda etapa de obras en una de las intersecciones con mayor caudal vehicular del distrito, incorporando nuevos carriles y ampliando la capacidad de giro para optimizar la circulación y la seguridad vial.

El Municipio de San Isidro finalizó la segunda etapa del reordenamiento vial en la intersección de las avenidas Santa Fe y Márquez, con el objetivo de optimizar los flujos vehiculares y reducir los tiempos de espera en uno de los puntos más transitados del distrito.

Los trabajos, supervisados por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, reorganizaron la circulación y ampliaron la capacidad de giro. En el caso de los vehículos que giran desde Santa Fe hacia Márquez, la fila se extendió de 8 a entre 12 y 14 vehículos por ciclo semafórico, lo que agiliza la fluidez del tránsito sobre Márquez.

Segunda etapa: nuevas intervenciones sobre Santa Fe

La segunda etapa se ejecutó durante las vacaciones de verano, período en el que disminuye la circulación vehicular. Las intervenciones incluyeron:



La construcción de un segundo carril de giro desde Av. Santa Fe hacia Av. Márquez .

.

La demolición parcial del cordón separador central para ganar espacio de circulación.



La ampliación de la calzada en sentido hacia Vicente López.



Estas tareas apuntaron a descomprimir la circulación y mejorar la capacidad operativa de la intersección.

Primera etapa realizada en invierno

La primera fase de las obras se llevó a cabo en julio de 2025, durante las vacaciones de invierno, también aprovechando la menor circulación.



Un carril adicional de giro desde Av. Márquez hacia Av. Centenario .

.

La demolición parcial de la isleta para ensanchar la bocacalle de Av. Santa Fe .

.

La construcción de una senda peatonal elevada, que jerarquiza el cruce y mejora la seguridad de los peatones.



Un punto clave del tránsito en San Isidro

La intersección de Santa Fe y Márquez es un nodo estratégico por su alto caudal vehicular. En el entorno inmediato se ubican el Hipódromo de San Isidro, que ocupa 13 cuadras de longitud, y la traza del ferrocarril Mitre, que limita los cruces este-oeste y canaliza el tránsito hacia el túnel de Roque Sáenz Peña.

Además, se trata de la esquina con mayor concentración de líneas de colectivos del partido, lo que la convierte en un punto neurálgico tanto para la circulación vehicular como para la movilidad peatonal.

Con estas dos etapas de intervención planificadas en períodos de menor tránsito, el Municipio mejoró la seguridad vial, agilizó la circulación y jerarquizó el espacio peatonal en una de las intersecciones más transitadas de San Isidro.