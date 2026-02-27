Ayuda Escolar 2026: cuánto será el refuerzo adicional y a quiénes alcanza

El Gobierno nacional estableció un refuerzo extraordinario de Ayuda Escolar Anual que se abonará automáticamente en marzo de 2026. La medida fue formalizada a través del Decreto 115/2026 y apunta a compensar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El Gobierno nacional oficializó un refuerzo extraordinario de Ayuda Escolar Anual que se abonará en marzo de 2026 junto al pago habitual de la asignación. La medida fue establecida mediante el Decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, y contempla un monto adicional destinado a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

Según se informó, el pago será automático y se acreditará en el mismo calendario previsto para la asignación correspondiente a la educación inicial, general básica y polimodal.

Refuerzo extraordinario de Ayuda Escolar Anual: qué establece el decreto

El texto oficial señala que la finalidad de la Ayuda Escolar Anual es “contribuir con los gastos que se realizan con motivo del inicio del ciclo lectivo de los niños y adolescentes a establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria, como así también los que se generan como consecuencia de la concurrencia de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que asisten a establecimientos de gestión estatal o privada donde se imparte dicha modalidad”.

En ese marco, el Ejecutivo resolvió otorgar un pago adicional “con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026”.

Monto del refuerzo y piso garantizado

El decreto establece que el refuerzo será de 86.000 pesos o el valor que surja de la determinación de la asignación, con el objetivo de que el total percibido no resulte inferior al monto otorgado anteriormente conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 63/25.

Desde el Gobierno indicaron que la decisión busca “fortalecer el acompañamiento del Estado Nacional a las familias argentinas y atender el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo”.

El refuerzo se suma al pago habitual de la Ayuda Escolar Anual y alcanzará a los beneficiarios comprendidos dentro del régimen vigente para educación inicial, primaria y secundaria.