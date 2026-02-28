Interna del PJ Tigre: Julio Zamora respaldó a Mario Zamora y cuestionó a la conducción bonaerense

El intendente de Tigre, Julio Zamora, respaldó la lista “Celeste y Blanca” encabezada por Mario Zamora para competir en las próximas elecciones del Partido Justicialista de Tigre y cuestionó el funcionamiento interno del PJ bonaerense. Durante el acto, lanzó una fuerte definición política: “Pueden robarnos una casa, pueden robarnos un sello, pero no pueden robarnos el corazón peronista”.
El acto se llevó adelante pese a que la Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aún no aprobó formalmente la postulación de la boleta, a pesar del fallo del juez Alejo Ramos Padilla, cuyo dictamen ordena habilitar a la agrupación para participar en la elección partidaria local.
Críticas al PJ bonaerense y a la conducción provincial
El jefe comunal fue más allá y cuestionó el rol de la conducción provincial del PJ. "Es una vergüenza lo que está haciendo el Partido Justicialista de Buenos Aires, deben entender que el Frente Renovador no va a gobernar Tigre haciendo cosas fuera de la Ley. Queremos que al espacio lo lideren verdaderos trabajadores. Lo que somos es lo que hacemos todos los días en cada punto de nuestros barrios”, sostuvo en el Club Rincón.
En el tramo final de su discurso, agregó: "Vamos a hacer todo lo que corresponde para que la voz peronista defina lo que sucede en el territorio. Nosotros tenemos que permitir que todo el partido participe de un proceso democrático. Lamentablemente el PJ bonaerense que tiene a Axel Kicillof como presidente no está a la altura de las circunstancias porque no estuvo monitoreando este proceso y guarda silencio absoluto".
El acto y el respaldo a Mario Zamora
El encuentro se desarrolló por la tarde junto a vecinos y militantes del Partido Justicialista. Allí, el candidato a presidente del PJ local, Mario Zamora, afirmó que “están construyendo política con lo mejor de Tigre” y remarcó que “la crisis del Partido Justicialista de Buenos Aires se expresa en la Junta Electoral”.
En esa línea, añadió: "La gente quiere más transparencia, que las cuestiones políticas se resuelvan a la luz del día. Tenemos que seguir construyendo el peronismo de Tigre, lo importante es el movimiento. Debemos defender la producción de las empresas y el trabajo de los vecinos y vecinas. Este espacio es parte de la estructura política de Julio Zamora".
Lista completa de candidatos del PJ Tigre
Consejo del partido distrital
- Presidente: Zamora, Mario Alberto
- Vicepresidente: Gatarri, Sonia Margarita
- Secretario General: Marina, Marcelo Alfredo
- Segundo Administrativo y de Actas: Di Mateo, Ignacio Rafael
- Secretario de Organización: Acuña, Carlos Alejandro
- Secretario de Formación Política: Figueroa, Carlos Alberto
- Secretaria de Desarrollo Humano: Díaz, Elena Margarita
- Secretaria de Relaciones: Iñigo, María Ubaldina
- Secretario de Finanzas: Lima, José María De Dios
- Secretaria de Cultura y Comunicación: Silva, Marilina Mónica
- Secretaria de la Mujer: Esteche, María Alejandra
- Secretario de Asuntos Gremiales: Fernández, Alejandro R.
- Secretario de la Juventud: Nuñez, Martín Salvador
- Secretario de Derechos Humanos: Viera, Gonzalo Agustín
- Secretario Técnico Profesional: Martínez, Héctor Daniel
- Secretario de Discapacidad: López, Roberto Sandro
Candidatos a congresales titulares
- Gianella, Lucas Gerónimo
- Lima, Patricia Raquel
- Molina, Gastón Diego
- Lassalle, Carlos Alberto
- Suárez, Osvaldo
- Benedetti, Horacio Daniel
- Bovi, Lorena Lucía
- Díaz Molina, Rodolfo Ramón
- Martínez, María Belén
- Rondolini, María Cielo
- Valdez, Aranzazu Laura Betiana
- Pallares, Rosario Isabel
- Rivero, Norma Rosana
- Soza, José Roberto
- Rojas, Susana Mabel