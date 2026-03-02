Tigre reaccionó dos veces ante Gimnasia y sumó un punto clave en el Apertura

El equipo de Diego Dabove igualó 2-2 ante Gimnasia en el José Dellagiovanna, alcanzó los 15 puntos y se mantiene en zona de clasificación del Torneo Apertura 2026.

Tigre empató 2-2 con Gimnasia en el estadio José Dellagiovanna, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, y quedó segundo en la Zona B con 15 puntos.

El equipo dirigido por Diego Dabove reaccionó en dos oportunidades tras estar en desventaja y logró sostener su lugar en zona de clasificación.

La visita se adelantó en el marcador en dos ocasiones, pero el Matador respondió en momentos determinantes del partido.

Cómo fue el partido en Victoria

La primera llegada clara fue para Tigre. Ignacio Russo avanzó por derecha, eludió a un rival y definió bajo al primer palo, aunque el arquero Nelson Insfrán contuvo el remate.

A los 27 minutos, un centro de Nicolás Barros Schelotto encontró el cabezazo cruzado de Enzo Martínez, que puso en ventaja a Gimnasia.

Tigre igualó a los 37. Tras un córner al primer palo, la pelota quedó a la altura de la cintura de David Romero, que definió de zurda al segundo poste para el 1-1.

Sin embargo, apenas un minuto después, una acción colectiva iniciada desde el saque del medio terminó con un pase alto de Ignacio “Nacho” Fernández para Marcelo Torres, quien enganchó y remató bajo ante la inmovilidad de Felipe Zenobio para el 2-1 parcial.

El empate definitivo del Matador

En el inicio del complemento, Tigre volvió a generar peligro. Un tiro libre al segundo palo permitió el remate de Joaquín Laso, que fue despejado sobre la línea por un defensor.

El empate definitivo llegó a los 14 minutos del segundo tiempo. Un centro pasado superó la salida de Insfrán y Alan Barrionuevo marcó de cabeza con el arco libre para sellar el 2-2.

Con este resultado, Tigre suma 15 puntos y se ubica segundo en la Zona B. Gimnasia quedó quinto con 11 unidades, ambos en puestos de clasificación.

La novena fecha fue pospuesta por un paro en defensa de los máximos dirigentes de AFA. En la décima jornada, el Matador recibirá a Vélez el martes 10 de marzo a las 19:45. Gimnasia visitará a Banfield el miércoles 11 desde las 17:30.