La Fundación Nordelta celebró sus 25 años con una gala solidaria enfocada en educación

La tradicional Noche Solidaria convocó a empresarios, artistas y dirigentes políticos para apoyar proyectos destinados a chicos y jóvenes del distrito.

La Fundación Nordelta celebró sus 25 años con una nueva edición de la Noche Solidaria, un evento que reunió a empresarios, artistas, referentes políticos y vecinos con el objetivo de recaudar fondos para programas educativos y de alfabetización en Tigre.

El intendente Julio Zamora, acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de la actividad realizada en Espacio Tigre, donde se puso el foco en las iniciativas destinadas a niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables del distrito.

“Fue un placer haber estado presente en representación del Municipio por la labor que llevan adelante en nuestra comunidad”, expresó Zamora durante la gala.

“Nordelta viene haciendo esta tarea desde hace muchísimo tiempo para estar al servicio de los sectores que más lo necesitan. Seguiremos trabajando de manera conjunta para fortalecer el bienestar de la ciudadanía”, agregó.

Una gala solidaria con empresarios, artistas y dirigentes

La edición aniversario se desarrolló bajo el lema “Uniendo Comunidades” y contó con la presencia del desarrollador de Nordelta, Eduardo Costantini, además de artistas, empresarios y dirigentes políticos.

La cantante Sandra Mihanovich interpretó el Himno Nacional y luego se proyectó un video institucional sobre el trabajo que realiza la fundación en barrios de Tigre como Las Tunas, El Lucero, El Alge y San Luis.

Durante la noche también se realizaron subastas solidarias para recaudar fondos destinados a sostener los distintos programas sociales y educativos.

El foco puesto en educación y acompañamiento social

“Esta institución se caracteriza por estar muy cerca de las infancias para fortalecer todo lo que respecta a sus trayectorias educativas”, sostuvo Gisela Zamora.

La funcionaria remarcó además la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local y organizaciones sociales para acompañar a los sectores más vulnerables.

La Fundación Nordelta funciona desde 2001 y desarrolla programas de acompañamiento integral vinculados a la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud.

“Vamos por más”

La presidenta de la entidad, Marité Costantini, destacó el recorrido de la organización tras cumplir 25 años de actividad.

“Cuando nos acercamos a la primera comunidad que fue en Las Tunas dijimos que la fundación iba a estar para quedarse, acompañar y sostener distintos programas educativos. Hoy podemos decir que cumplimos y vamos por más”, afirmó.

“Trabajamos mucho en red con Gisela Zamora y seguimos reubicando programas gracias a la generosidad del Estado local”, agregó.