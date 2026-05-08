Ramón Lanús anunció más seguridad y cambios urbanos para Villa Adelina y Boulogne

El intendente de San Isidro presentó ante vecinos una batería de medidas vinculadas a seguridad, urbanismo y espacio público. El foco estuvo puesto en los cambios alrededor de las estaciones y el refuerzo de la vigilancia.

La seguridad y el desarrollo urbano dominaron la reunión que el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, encabezó en Boulogne frente a más de 200 vecinos de esa localidad y de Villa Adelina, donde presentó nuevas medidas para reforzar la vigilancia y defendió los cambios impulsados en el Código de Ordenamiento Urbano.

Durante el encuentro, realizado en el Club Social Boulogne, el jefe comunal aseguró que el municipio busca recuperar sectores deteriorados, especialmente en zonas cercanas a las estaciones ferroviarias, con más inversión, iluminación y movimiento urbano.

El eje del debate: seguridad y crecimiento urbano

Uno de los momentos centrales de la presentación estuvo vinculado a la actualización del Código de Ordenamiento Urbano (COU), una iniciativa que en las últimas semanas abrió debate en distintos sectores del distrito.

“Dimos un paso histórico a base de reglas claras y desarrollo para el crecimiento de Villa Adelina y Boulogne. Lo que buscamos es que, especialmente alrededor de las estaciones y en lugares que hoy están muy caídos, pueda haber inversión, desarrollo, iluminación, gente caminando y más seguridad”, sostuvo Lanús.

La modificación del COU apunta a impulsar nuevos desarrollos urbanos y recuperar áreas degradadas, manteniendo —según explicó el municipio— la identidad residencial de los barrios.

Más cámaras, patrulleros y tecnología para prevención

El refuerzo de la seguridad fue otro de los anuncios que concentró mayor atención entre los vecinos presentes.

Actualmente, Boulogne cuenta con 472 cámaras de vigilancia, lo que representa un incremento del 72%, mientras que Villa Adelina alcanzó las 281 cámaras tras un aumento del 123%, según cifras difundidas por el municipio.

Pero el plan oficial prevé profundizar ese esquema durante los próximos meses:



incorporación de 225 armas no letales para agentes municipales;



instalación de 30 nuevas lectoras de patentes;



creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM);



conexión en tiempo real vía 5G de todos los móviles de la Patrulla Municipal;



incorporación de 100 nuevos agentes;



suma de 20 motos;



renovación de 27 patrulleros.



El proyecto para avanzar hacia una policía municipal

En ese contexto, Lanús recordó que junto a otros intendentes presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para habilitar policías municipales en los distritos del conurbano.

La iniciativa busca ampliar las herramientas de prevención y permitir mayor autonomía operativa a los municipios en materia de seguridad.

Las obras que avanzan en Boulogne y Villa Adelina

Además de seguridad, el municipio repasó distintas intervenciones urbanas y ambientales que continúan en ejecución.

Entre ellas aparece el nuevo Parque Teniente Estevéz (Ipiranga), un predio de más de una hectárea que incluirá juegos y áreas de descanso para vecinos.

También avanzarán:



la segunda etapa de Plaza Belgrano;



la puesta en valor de Plaza Alsina;



obras del Plan de Reparación de Calles y Veredas.



Más árboles, veredas y cambios en higiene urbana

El municipio informó además que ya fueron plantados más de 4200 árboles y realizadas 6500 podas en distintos barrios.

A esto se suman 3000 nuevos contenedores y cambios en los recorridos de recolección para mejorar la higiene urbana.

Salud, digitalización y obras hospitalarias

En materia sanitaria, Lanús destacó los operativos territoriales realizados a través del programa 1000 días y la unidad móvil sanitaria.

Además, anunció:



centralización de turnos médicos;



apertura de agendas en el Hospital Materno Infantil;



implementación de un nuevo sistema digital de historia clínica;



obras de impermeabilización en el Hospital Central;



reparación de filtraciones en el Hospital Materno Infantil.



Trámites online y habilitaciones digitales

Otro de los ejes de la presentación estuvo vinculado a la modernización administrativa.

Según informó el municipio, actualmente el 90% de los expedientes ya están digitalizados y varios trámites pasaron a realizarse de forma completamente online.

Entre ellos:



renovación de licencias de conducir en aproximadamente una hora;



permisos de obra digitales;



habilitación gratuita y online de más de 600 comercios.



Educación, deportes y obras en barrios populares

Lanús también repasó avances en escuelas, programas deportivos y obras barriales.

El municipio trabaja actualmente con cinco escuelas estratégicas que alcanzan a más de 4000 alumnos, mientras continúan obras en Barrio Angelita, Barrio Los Depa, Barrio El Ombú, La Cava y Barrio Ferroviario.

Además, sigue la puesta en valor de talleres de la Escuela Técnica N°3 y continúan programas culturales y de primera infancia.