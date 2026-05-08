Miles de vecinos podrán decidir cómo transformar sus barrios en Vicente López: abrió el Presupuesto Participativo 2026

Con obras en clubes, escuelas y espacios públicos, el municipio lanzó una nueva edición del Presupuesto Participativo. Los vecinos ya pueden presentar propuestas para mejorar sus barrios y elegir en qué se invertirá parte de los recursos municipales.

La Municipalidad de Vicente López abrió la convocatoria para participar del Presupuesto Participativo 2026, una iniciativa que permite a los vecinos presentar y elegir proyectos destinados a mejorar distintos barrios del distrito. Las propuestas podrán cargarse hasta el próximo 31 de mayo.

La intendenta Soledad Martínez encabezó la presentación de una nueva edición del programa, que el municipio impulsa desde hace más de una década y que busca fortalecer la participación ciudadana en la definición de obras y mejoras comunitarias.

Soledad Martínez presentó el Presupuesto Participativo 2026

Durante el lanzamiento, Martínez señaló: “En Vicente López hace ya más de 10 años que implementamos el Presupuesto Participativo, en donde son los vecinos los que deciden directamente qué hacemos con una parte del presupuesto. Cada vecino o institución presenta un proyecto, y si lo votan, el municipio ejecuta esa propuesta. Pueden ser obras en clubes, escuelas y otras mejoras para sus barrios”.

La jefa comunal también destacó la situación financiera del municipio para sostener el programa. “Si podemos llevar adelante este tipo de iniciativas es porque el presupuesto de Vicente López está ordenado, sólido, bien administrado. Este es un programa que los vecinos se han apropiado y que año a año se va superando, no solo en cantidad de proyectos sino en recursos invertidos para este tipo de obras”, afirmó.

Cómo funciona el Presupuesto Participativo en Vicente López

El programa permite que los vecinos definan de forma directa en qué proyectos se invertirá una parte del presupuesto municipal. Las iniciativas pueden estar vinculadas con mejoras en el espacio público, educación, cultura, deportes, seguridad vial y desarrollo comunitario.

Los proyectos deben estar destinados a un barrio específico y pueden incluir obras, incorporación de equipamiento, talleres o campañas comunitarias.

Quiénes pueden participar

Podrán participar personas mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en Vicente López, además de instituciones de bien público.

Luego de la presentación, cada propuesta atravesará una etapa de evaluación técnica, legal y presupuestaria. Los proyectos considerados viables serán posteriormente sometidos a votación vecinal.

Más de 28 mil vecinos participaron en la última edición

Durante la edición 2025 participaron 28.831 vecinos, quienes eligieron entre 188 propuestas presentadas en todo el distrito.

Como resultado, fueron seleccionados 56 proyectos, que serán ejecutados a lo largo de este año. Desde la creación del programa ya se concretaron más de 800 iniciativas en distintos barrios del municipio.

Las obras y mejoras elegidas por los vecinos

Entre los proyectos seleccionados en la última edición se encuentran mejoras en clubes barriales, inversiones en escuelas de distintos niveles, ampliaciones en espacios comunitarios y trabajos vinculados a movilidad y seguridad vial.

También fueron impulsadas propuestas culturales, educativas y de innovación, además de inversiones destinadas a instituciones clave como los Bomberos Voluntarios.