Ramón Lanús: “Estamos trabajando para que los vecinos de San Isidro recuperen cuanto antes un servicio de transporte digno”

El intendente de San Isidro aseguró que el Municipio ya presentó una propuesta a la Provincia para reorganizar recorridos y mejorar el servicio de colectivos afectados por la situación de la empresa M.O.G.S.M.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a la crisis del transporte público que afecta al distrito tras las complicaciones en el servicio de la empresa privada M.O.G.S.M., operadora de las líneas 707, 333, 437 y 407.

En ese contexto, aseguró que el Municipio ya presentó una propuesta al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para garantizar la continuidad del servicio y mejorar las frecuencias en el distrito.

“Todos los vecinos de San Isidro saben perfectamente que los colectivos de esta empresa eran de los peores del municipio. Durante años sufrimos malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”, expresó Lanús.

El jefe comunal advirtió que la situación actual dejó a muchos vecinos sin alternativas de movilidad para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

“Hoy buena parte de nuestra ciudad está incomunicada. Hay vecinos que no pueden circular con normalidad, llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos perfectamente lo que significa esta situación y no queremos resignarnos a que continúe”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el Municipio trabaja desde hace semanas junto al Ministerio de Transporte bonaerense en una alternativa para resolver la emergencia.

“Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados. Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos”, afirmó.

Lanús remarcó además la urgencia de avanzar con la implementación de cambios en el sistema de transporte.

“No da lo mismo resolver esto mañana que dentro de una semana o un mes. Por eso estamos trabajando intensamente con la Provincia para que estas modificaciones puedan ponerse en marcha lo antes posible”, señaló.

Por último, pidió disculpas a los usuarios afectados y envió un mensaje a los vecinos del distrito.

“Quiero pedirles disculpas por todo lo que están atravesando. Sabemos lo difícil que es para miles de familias quedarse sin transporte y estamos trabajando para que esta situación dure lo menos posible”, concluyó.