Vicente López lanzó el “IA Challenge” para impulsar proyectos con Inteligencia Artificial

La convocatoria está dirigida a vecinos y emprendedores con ideas o proyectos vinculados a Inteligencia Artificial. Los ganadores accederán a mentorías y espacios de trabajo en “Cero + Infinito”.

El Municipio de Vicente López lanzó el “IA Challenge”, una convocatoria destinada a vecinos y emprendedores que busquen transformar ideas vinculadas a la Inteligencia Artificial en proyectos concretos con apoyo académico y tecnológico.

La iniciativa, impulsada junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el marco del programa “VL Emprende”, apunta a fortalecer el ecosistema emprendedor local y promover el desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a distintas áreas.

Desde el Centro Universitario de Vicente López, la intendenta Soledad Martínez destacó el objetivo de la propuesta. “Lanzamos este concurso para cualquier persona que tenga un emprendimiento, una idea o proyecto que se pueda potenciar con IA. Queremos acompañar ese talento que ya existe en nuestra ciudad”, expresó.

La convocatoria está abierta a proyectos en cualquier etapa de desarrollo, desde ideas iniciales hasta emprendimientos en marcha. El programa busca impulsar herramientas basadas en Inteligencia Artificial aplicadas a sectores como seguridad, salud, educación, participación ciudadana, espacios públicos y sustentabilidad.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de mayo y las postulaciones se realizan de manera online a través de mvl.edu.ar y de las redes sociales de la Secretaría de Empleo.

Durante junio, un comité técnico seleccionará diez proyectos finalistas que luego serán presentados ante un jurado en el Centro Universitario de Vicente López.

Finalmente, se elegirán cinco iniciativas ganadoras que accederán a seis meses de mentoría con especialistas, espacios de trabajo en el edificio “Cero + Infinito” de la UBA en Ciudad Universitaria, vinculación con laboratorios académicos y participación en eventos tecnológicos.

La propuesta forma parte de una política municipal enfocada en la formación tecnológica y el desarrollo del empleo vinculado a nuevas herramientas digitales. En ese marco, Vicente López cuenta con espacios como el Centro Universitario, la Academia 4.0 y el Fab Lab.

“Hace tiempo que desde Vicente López venimos impulsando el uso de la Inteligencia Artificial, no solo desde nuestro gobierno como lo hacemos en casi todas las áreas, sino también de parte de los vecinos”, sostuvo Martínez.

Y agregó: “Estoy convencida que de todo el talento que tenemos en nuestra ciudad va a surgir alguna idea que se pueda potenciar con Inteligencia Artificial y que pueda mejorar nuestra ciudad, nuestros barrios”.

La intendenta concluyó que el municipio continuará acompañando proyectos vinculados a la tecnología y al desarrollo emprendedor. “Cada vez son más los vecinos interesados, jóvenes y grandes, en hacer de la tecnología parte de su actividad económica privada”, afirmó.