EL HCD de San Isidro aprobó cambios en el Código de Ordenamiento Urbano impulsados por Ramón Lanús

El Concejo Deliberante avaló cambios al Código de Ordenamiento Urbano impulsados por el oficialismo. El peronismo presentó un proyecto alternativo y el possismo rechazó ambas propuestas en medio de un debate atravesado por reclamos vecinales y cuestionamientos sobre el impacto urbano.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó este miércoles una modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) impulsada por el oficialismo, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos, cuestionamientos vecinales y diferencias sobre el modelo de crecimiento que tendrá el distrito en los próximos años.

La iniciativa quedó aprobada con 14 votos del oficialismo y bloques aliados para el despacho de mayoría. El bloque peronista reunió 6 votos para un proyecto alternativo, mientras que los cuatro concejales vinculados al possismo y la UCR rechazaron ambas propuestas y votaron en contra de la reforma urbanística.

El proyecto promovido por la gestión del intendente Ramón Lanús contempla cambios urbanísticos en sectores de Boulogne, Villa Adelina y la costa del distrito. Desde el oficialismo sostienen que la actualización apunta a reconvertir predios industriales hoy vacíos o subutilizados, fomentar nuevos desarrollos cerca de estaciones ferroviarias y preservar espacios patrimoniales y ambientales.

Uno de los principales defensores de la iniciativa fue el concejal oficialista Ricardo Antoniassi, quien durante el debate aseguró que Boulogne atraviesa un proceso de estancamiento urbano y defendió la necesidad de generar nuevas condiciones para el desarrollo en el oeste del distrito.

En ese marco, el edil buscó relativizar el impacto inmediato de la reforma y sostuvo que las modificaciones no implicarán transformaciones abruptas en la identidad barrial ni cambios inmediatos sobre la dinámica urbana de las zonas alcanzadas.

Desde el oficialismo también rechazaron las críticas vinculadas a una posible privatización de la costa y remarcaron que las intervenciones previstas seguirán limitadas por las condiciones ambientales y urbanísticas vigentes.

Otro de los puntos que generó debate fue la posibilidad de habilitar viviendas de menores dimensiones y flexibilizar algunas exigencias vinculadas a estacionamientos en áreas cercanas al transporte público. Según argumentaron desde el oficialismo, la medida apunta a adaptarse a nuevas formas de movilidad y a perfiles habitacionales más pequeños.

Sin embargo, desde distintos sectores opositores cuestionaron el impacto que la reforma podría generar sobre la infraestructura urbana y los servicios públicos del distrito.

El concejal Walter Pérez fue uno de los más críticos durante la sesión y advirtió que el nuevo esquema urbano podría incrementar fuertemente la densidad poblacional en determinadas zonas del distrito.

Además, acusó al oficialismo de avanzar con una reforma improvisada y orientada a favorecer negocios inmobiliarios.

Las críticas opositoras también apuntaron contra el desarrollo previsto sobre la costa del Río de la Plata. Algunos concejales señalaron que, aunque el proyecto limita la construcción de viviendas, sí habilitaría actividades comerciales y concesiones que podrían restringir el acceso público al frente costero.

Desde el bloque peronista, que impulsó un despacho alternativo, también plantearon objeciones vinculadas al impacto ambiental y urbano de la iniciativa. El concejal Marcos Díaz sostuvo que la reforma podría profundizar problemas existentes de infraestructura y cuestionó la falta de consensos más amplios antes de avanzar con la aprobación.

La sesión estuvo atravesada además por momentos de tensión relacionados con el ingreso de vecinos al recinto. Desde la oposición denunciaron restricciones para presenciar el debate y afirmaron que el acceso se terminó habilitando tras negociaciones durante la jornada legislativa.

Pese a los cuestionamientos, el oficialismo logró sostener la mayoría necesaria para aprobar la modificación del Código Urbano, uno de los proyectos centrales impulsados por la gestión de Lanús desde el inicio de su mandato.

En la misma sesión, el Concejo Deliberante también aprobó con 14 votos afirmativos la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025 enviada por el Ejecutivo municipal.

Video del debate sobre el nuevo código

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