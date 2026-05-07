Tigre dejó escapar dos veces la ventaja y empató con Macará en Ecuador por la Copa Sudamericana

Con este resultado, el Matador quedó segundo en el grupo con cinco puntos y mantiene chances de clasificación a los 16avos de final, aunque necesitará que América de Cali no le gane a Alianza Atlético para terminar la fecha dentro de la zona de clasificación.

Macará, por su parte, quedó como líder parcial con ocho unidades y dio un paso importante pensando en la clasificación.

Tigre abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo tras una presión alta de Romero, que avanzó por la derecha, ingresó al área y definió con categoría por encima del arquero Rodrigo Rodríguez para el 1 a 0.

El conjunto argentino volvió a generar peligro cerca de la media hora con otro remate de Romero desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano llegó al empate a los 38 minutos luego de un córner al primer palo que sorprendió a Zenobio y terminó con la pelota dentro del arco tras una desafortunada reacción del arquero de Tigre.

El equipo de Dabove volvió a golpear rápido en el inicio del complemento. A los cinco minutos, un córner ejecutado por Elías Cabrera encontró nuevamente a Romero, que apareció por el primer palo y marcó de cabeza el 2 a 1.

Con la ventaja, Tigre intentó controlar el partido, aunque Macará mantuvo la presión y volvió a generar situaciones de peligro sobre el arco visitante.

A los 29 minutos del segundo tiempo llegó el empate definitivo. Un tiro libre ejecutado por Jean Estacio encontró el cabezazo de Franco Posse, que definió junto al palo izquierdo de Zenobio para sellar el 2 a 2.

Sobre el cierre, el Matador tuvo una chance clara con un remate cruzado de Jabes Saralegui que el arquero ecuatoriano logró despejar. Del otro lado, Zenobio también evitó la derrota en tiempo de descuento tras un centro cerrado de Toño Espinoza.

Macará terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Estacio, quien vio la segunda amarilla en el último minuto reglamentario.

En la próxima fecha, Tigre recibirá a América de Cali el martes 19 de mayo a las 23, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar en la Copa Sudamericana.

Tigre dejó escapar dos veces la ventaja y empató con Macará en Ecuador por la Copa Sudamericana

Bajada

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El Matador igualó 2 a 2 en Ambato tras estar arriba en el marcador en dos oportunidades con goles de David Romero. El equipo de Diego Dabove quedó segundo en el Grupo A y dependerá del resultado de América de Cali para seguir en zona de clasificación.

Tigre empató 2 a 2 frente a Macará de Ecuador este miércoles por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, en un partido en el que estuvo dos veces en ventaja pero no logró sostener el resultado en el estadio Bellavista de Ambato.

El delantero David Romero marcó los dos goles del equipo de Diego Dabove, mientras que el arquero Felipe Zenobio, en contra, y Franco Posse anotaron para el conjunto ecuatoriano.

Con este resultado, el Matador quedó segundo en el grupo con cinco puntos y mantiene chances de clasificación a los 16avos de final, aunque necesitará que América de Cali no le gane a Alianza Atlético para terminar la fecha dentro de la zona de clasificación.

Macará, por su parte, quedó como líder parcial con ocho unidades y dio un paso importante pensando en la clasificación.

Tigre abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo tras una presión alta de Romero, que avanzó por la derecha, ingresó al área y definió con categoría por encima del arquero Rodrigo Rodríguez para el 1 a 0.

El conjunto argentino volvió a generar peligro cerca de la media hora con otro remate de Romero desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano llegó al empate a los 38 minutos luego de un córner al primer palo que sorprendió a Zenobio y terminó con la pelota dentro del arco tras una desafortunada reacción del arquero de Tigre.

El equipo de Dabove volvió a golpear rápido en el inicio del complemento. A los cinco minutos, un córner ejecutado por Elías Cabrera encontró nuevamente a Romero, que apareció por el primer palo y marcó de cabeza el 2 a 1.

Con la ventaja, Tigre intentó controlar el partido, aunque Macará mantuvo la presión y volvió a generar situaciones de peligro sobre el arco visitante.

A los 29 minutos del segundo tiempo llegó el empate definitivo. Un tiro libre ejecutado por Jean Estacio encontró el cabezazo de Franco Posse, que definió junto al palo izquierdo de Zenobio para sellar el 2 a 2.

Sobre el cierre, el Matador tuvo una chance clara con un remate cruzado de Jabes Saralegui que el arquero ecuatoriano logró despejar. Del otro lado, Zenobio también evitó la derrota en tiempo de descuento tras un centro cerrado de Toño Espinoza.

Macará terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Estacio, quien vio la segunda amarilla en el último minuto reglamentario.

En la próxima fecha, Tigre recibirá a América de Cali el martes 19 de mayo a las 23, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar en la Copa Sudamericana.

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