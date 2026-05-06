Julio Zamora y la Universidad de San Isidro presentaron un libro sobre Estado y políticas públicas en la Feria del Libro

El intendente de Tigre compartió un panel con autoridades de la Universidad de San Isidro y especialistas durante la presentación de un nuevo tomo impulsado por el CLADE en La Rural.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de la presentación del tercer tomo “Estado, Derecho y Políticas Públicas”, impulsado por la Universidad de San Isidro y el Centro Latinoamericano de Estudios sobre Derecho y Estado (CLADE).

La actividad se desarrolló en La Rural y reunió a funcionarios, académicos y especialistas que debatieron sobre el vínculo entre el Estado, las políticas públicas y las problemáticas territoriales.

Durante la presentación, Zamora compartió el panel junto al rector de la Universidad de San Isidro, Enrique Del Percio, y distintos profesionales que forman parte del trabajo académico impulsado por el CLADE.

“Fue un placer haber acompañado esta jornada tan interesante y enriquecedora junto a Enrique Del Percio. Tigre es un Municipio con muchos matices y donde es importante trabajar conjuntamente con distintos estamentos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “De alguna manera lo que se busca es reflexionar sobre las dificultades que tenemos tanto en el territorio como en el país”.

Poliedro, el espacio editorial de la Universidad de San Isidro, fue fundado en 2020 y ya publicó decenas de libros organizados en distintas colecciones. Entre los últimos cuadernos editados se encuentran “Comunidad de Vida, Estado y Derecho”, “Derechos Humanos de la naturaleza” y “Estado, Derecho y Políticas Públicas”.

Por su parte, Enrique Del Percio destacó la articulación entre el ámbito académico y el Estado local. “Nos reunimos para presentar el tercer número de las publicaciones del CLADE, un trabajo muy importante de la labor articulada entre la Universidad de San Isidro y el Municipio de Tigre”, sostuvo.

Además, señaló: “Entendemos que es fundamental vincular las investigaciones y los estudios académicos para saber lo que está pasando en los territorios”.

La subsecretaria de Educación del Municipio de Tigre, Adriana Valdéz, quien participó con un artículo en el último cuaderno, también formó parte de la actividad.

“Participamos muchos funcionarios para, de alguna manera, seguir fortaleciendo la construcción de nuestra comunidad. Quiero agradecer por la posibilidad a la Universidad de San Isidro y por supuesto al intendente Julio Zamora”, afirmó.

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro se desarrolla hasta el 11 de mayo y celebra cinco décadas como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina. Entre los invitados internacionales se destacan los premios Nobel J.M. Coetzee y Mo Yan, además de autores como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, Kim Ho Yeon y María Fernanda Ampuero.