Ramón Lanús pidió una Ley de Policía Municipal en el debate por la reforma de seguridad bonaerense

El intendente de San Isidro participó de una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense e intendentes de distintos espacios políticos, donde reclamó una ley que permita a los municipios contar con policías locales con autonomía y recursos propios.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, participó este miércoles de un encuentro junto al ministro de Seguridad bonaerense y otros jefes comunales para avanzar en el debate sobre una reforma de la ley de seguridad provincial. Durante la reunión, el jefe comunal planteó la necesidad de crear un marco legal que permita a municipios como San Isidro contar con una Policía Municipal con autonomía y responsabilidades definidas.

El encuentro se realizó en el edificio de la Secretaría de Seguridad de Escobar, donde intendentes de distintos espacios políticos coincidieron en la necesidad de actualizar el marco normativo vigente en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Lanús destacó la convocatoria del Gobierno provincial

En ese contexto, Lanús valoró la convocatoria realizada por el Gobierno bonaerense y subrayó la importancia del trabajo conjunto entre municipios y Provincia.

"Valoramos que el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, haya convocado a una reunión a los intendentes que desde distintos espacios políticos venimos planteando una posición similar. Creemos que generar estos espacios, escuchar a los intendentes, es un primer paso importante para todos nuestros vecinos", expresó.

El planteo de San Isidro por una ley de Policía Municipal

El intendente sostuvo además que desde hace tiempo San Isidro impulsa una normativa específica para habilitar policías locales con mayor autonomía.

"Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley que habilite a los municipios grandes de la provincia a contar con una policía local con verdadera autonomía y responsabilidades claramente definidas. No se trata de una aspiración abstracta, sino de la necesidad de disponer de herramientas reales para convalidar algo que ya está ocurriendo y responder, con eficacia, a la demanda de seguridad de nuestros vecinos", afirmó.

Una Patrulla Municipal con más facultades

Durante el encuentro, el jefe comunal explicó el modelo de seguridad que impulsa el distrito y pidió avanzar en una estructura municipal con mayores atribuciones.

"Desde San Isidro promovemos una ley que institucionalice y fortalezca el accionar de nuestra Patrulla. Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del Intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego", remarcó.

Pedido de recursos y respaldo legal

Lanús insistió además en que la descentralización de funciones debe estar acompañada por financiamiento provincial y un marco jurídico claro.

"Nuestra posición es clara: necesitamos una policía local con poder efectivo y responsabilidad definida. Esa descentralización de responsabilidades también debe venir con recursos provinciales. Todos esto implica un nuevo marco legal sólido que respalde la actuación, con foco primordial en la prevención del delito", señaló.

El sistema de seguridad que impulsa San Isidro

El intendente destacó también las políticas que el municipio ya desarrolla en materia de prevención y control.

"En San Isidro no partimos de cero. Venimos trabajando de manera articulada con la Policía de la Provincia mientras consolidamos un sistema propio: una Patrulla Municipal en expansión con más de 300 oficiales de seguridad; una red de videovigilancia con proyección de 2.910 cámaras —aproximadamente 10 cada 1.000 habitantes— operadas por 145 agentes desde el Centro de Operaciones Municipal (COM); y la implementación de 200 lectoras de patentes para fortalecer el control de accesos al distrito", detalló.

Por último, concluyó: "Creemos en un modelo integral, donde fuerzas nacionales, provinciales y municipales trabajen de manera coordinada con responsabilidades claras. Pero para que ese sistema sea realmente eficaz, los municipios debemos contar con las atribuciones y herramientas acordes a la responsabilidad que ya asumimos todos los días".