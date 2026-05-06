General Pacheco: robó una moto, escapó y las cámaras del COT lo siguieron hasta detenerlo

El delincuente fue detectado por los operadores de monitoreo mientras forzaba el encendido del vehículo. Tras una breve persecución, fue interceptado por móviles municipales y de la Policía Bonaerense.

Un delincuente terminó tras las rejas esta tarde en General Pacheco luego de protagonizar el robo de una moto y una fallida huida. La clave de la detención fue el rápido accionar de los operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT), quienes detectaron el momento exacto del ilícito a través de las cámaras de seguridad del distrito.

El hecho se desencadenó cuando los monitores municipales captaron a un hombre forzando el sistema de encendido de un rodado estacionado en la vía pública. Tras lograr ponerla en marcha, el sospechoso emprendió la fuga, sin saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo seguido en tiempo real desde la central de monitoreo.

De inmediato, se emitió un alerta a los móviles de protección ciudadana que patrullaban la zona. El operativo cerrojo, coordinado entre el personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, culminó con éxito en el cruce de Colectora Este y Mermoz.

Allí, los uniformados interceptaron al sujeto y recuperaron la unidad sustraída. El detenido fue reducido en el lugar y posteriormente trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Este nuevo procedimiento resalta la importancia de la inversión tecnológica en seguridad, permitiendo que un hecho de inseguridad cotidiano termine con el delincuente aprehendido en cuestión de minutos gracias a la articulación del sistema de videovigilancia local.

Video de la detención