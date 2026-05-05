Instituciones de Tigre: cómo ponerse al día con la documentación anual obligatoria

El Municipio brindó una jornada de asesoramiento en el CUT para que clubes y sociedades de fomento resuelvan sus dudas administrativas. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las normativas anuales obligatorias.

Las instituciones intermedias de Tigre cuentan con nuevas herramientas para regularizar su situación administrativa. En una jornada realizada en el Centro Universitario Tigre (CUT), representantes de diversas entidades locales recibieron asesoramiento técnico sobre la presentación de la documentación anual obligatoria, un paso fundamental para su funcionamiento legal.

Durante el encuentro, los referentes de clubes de barrio, centros de jubilados y sociedades de fomento pudieron resolver dudas puntuales y acceder a información clave para simplificar las gestiones que deben realizar año tras año ante los organismos de control.

El objetivo de estas jornadas es acompañar a las organizaciones en sus tareas administrativas diarias, evitando que la burocracia frene su labor social en la comunidad. Desde el área de Entidades Intermedias destacaron la importancia de mantener los balances y libros actualizados para poder acceder a futuros programas y beneficios municipales.

Aquellas instituciones que no pudieron asistir o necesiten realizar consultas adicionales pueden comunicarse con el área correspondiente a través del WhatsApp 11-6211-1976 o por correo electrónico a eintermedias@tigre.gob.ar.