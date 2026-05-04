Brutal robo en José C. Paz: culatazo a un repartidor y robo de motos por parte de al menos 10 ladrones

Ocurrió en el barrio Alberdi, a pocas cuadras de la estación. Los asaltantes bajaron de dos autos, redujeron a los trabajadores que estaban afuera y entraron al local. Se llevaron dos motos, celulares y efectivo. Un repartidor fue herido de un culatazo. Las imágenes son impactantes.

La inseguridad en el Conurbano sumó un nuevo y violento capítulo en José C. Paz. El pasado jueves por la noche, una banda de al menos 10 delincuentes armados bajo la modalidad "piraña" asaltó una rotisería ubicada en el barrio Alberdi, sembrando el terror entre los empleados y vecinos. La secuencia, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, expone la impunidad con la que actuaron los asaltantes.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20:00 h en el local de comidas “La Más Rica”, situado sobre la avenida Héctor Arregui al 1500. Según se observa en el video, los delincuentes llegaron en dos autos, frenaron en plena avenida y descendieron encapuchados y con armas de fuego en mano.

Culatazo y robo de motos

Sin mediar palabra, los ladrones abordaron a cuatro empleados que se encontraban en la vereda. Con extrema violencia, les exigieron las llaves de sus motocicletas. Aunque la mayoría entregó sus pertenencias, uno de los repartidores se resistió a entregar su fuente de trabajo, ya que le habían robado otra moto la semana anterior.

La respuesta de los delincuentes fue brutal: le partieron la cabeza de un culatazo, dejándolo tirado en el piso con una herida cortante y perdiendo mucha sangre. Finalmente, la banda logró llevarse dos motos, los teléfonos celulares de las víctimas y el poco dinero en efectivo que había en la caja registradora, ya que el local recién iniciaba su jornada.

"Estamos a la deriva"

"Los vecinos estamos a la deriva. Tenemos que encerrarnos porque nos pueden robar en cualquier momento. Estamos desamparados" , aseguró Romina, dueña de la rotisería, con evidente angustia. La comerciante detalló que, debido a la ola de robos en la zona, los repartidores ya andaban de a dos para protegerse, pero la cantidad de delincuentes superó cualquier medida de seguridad.

La Más Rica, ubicada a unas 15 cuadras de la estación de José C. Paz del tren San Martín, es un reflejo de la situación que viven los comercios del barrio Alberdi, donde los vecinos denuncian una zona liberada y reclaman mayor presencia policial. La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, mientras se analizan las imágenes para identificar a los integrantes de la banda piraña.