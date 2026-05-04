San Fernando tendrá un nuevo pulmón verde: cómo será el gran Parque del Tren de la Costa

El Intendente supervisó los últimos detalles del espacio verde contiguo a la estación del Tren de la Costa. Contará con equipos aeróbicos, juegos, un sector para mascotas y la renovación de veredas en el casco céntrico.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió la última etapa de obra del nuevo y gran parque central contiguo a la estación San Fernando del Tren de la Costa, un espacio verde fundamental para el casco céntrico que está cada vez más cerca de su apertura oficial.

Durante la visita, Andreotti estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, y la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, supervisando los detalles finales antes de la inauguración, prevista para dentro de aproximadamente un mes.

Un pulmón verde y deportivo en pleno centro

El nuevo parque se diseñó para el disfrute de toda la familia, incluyendo a las mascotas. Andreotti destacó que el espacio "contará con equipos aeróbicos para hacer gimnasia, un corredor alrededor, juegos para chicos de todas las edades, y lugar para compartir con nuestros animales".

"Es un espacio verde muy grande en el corazón de San Fernando que será muy lindo para disfrutar en familia", agregó el Jefe Comunal, resaltando la importancia de sumar áreas de esparcimiento en zonas de alta densidad urbana.

Más obras en las cercanías

El proyecto no se limita solo al parque. La obra incluye una renovación integral de las veredas de las calles circundantes como Escalada, Rosario y 9 de Julio. Además, se concretará la apertura de la calle Escalada hasta 25 de Mayo, mejorando la conectividad vehicular en la zona.

Andreotti también adelantó que "dentro de muy poquito renovaremos el edificio de la estación, donde se dictan talleres culturales", completando una transformación urbanística que próximamente se extenderá también a los barrios Alsina y Alvear.