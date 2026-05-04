Recaudación en rojo: ARCA confirmó noveno mes de caída real y anunció cambios clave en Ganancias e Internos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los ingresos de abril fueron de $17,4 millones, afectados por la baja en comercio exterior. Además, adelantó modificaciones en la estructura tributaria con la quita de impuestos a vehículos, embarcaciones, seguros y telefonía.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer este lunes las cifras de la recaudación de abril, que ascendió a $17,4 millones. Pese al número nominal, el dato confirma una tendencia preocupante para la economía nacional: la recaudación acumuló nueve meses consecutivos de caída real, quedando una vez más por debajo de los índices de inflación.

Desde ARCA explicaron que el desempeño de este período "continúa estando incidido negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior". Esta baja se debe, principalmente, a la desaceleración de las importaciones y a la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para sectores clave como el agro (soja, trigo y maíz) en comparación con abril de 2025.

IVA y Ganancias: los pilares en medio de la crisis

A pesar del contexto recesivo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo como el principal pilar de la recaudación, con una suba interanual del 28,3%, lo que representó ingresos por $6.049.934 millones. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias también hizo su aporte con $3.136.961 millones, registrando un incremento del 28%.

Otro dato destacado del informe es el avance del impuesto a los débitos y créditos bancarios, que creció un 35,1% interanual, sumando $1.426.170 millones, uno de los mejores desempeños relativos del mes.

Eliminación de Impuestos Internos

La noticia con mayor repercusión para los residentes y empresas de Zona Norte es el anuncio de ARCA sobre modificaciones estructurales en la estructura tributaria que comenzarán a regir este mes de mayo.

El informe confirmó la eliminación de impuestos internos a sectores de consumo de alta gama y servicios clave, una medida que impactará directamente en el perfil de consumo de la región. Los rubros alcanzados son:



Seguros



Servicios de telefonía celular y satelital



Objetos suntuarios



Vehículos automóviles y motores



Embarcaciones y aeronaves



Esta quita de impuestos internos busca reactivar sectores que en Zona Norte tienen una fuerte presencia, tanto en terminales automotrices como en el sector náutico y de servicios de alta gama. Habrá que esperar a los datos de junio para evaluar si esta medida logra revertir la tendencia a la baja de la recaudación general.