Tragedia en Virreyes: denuncian que la docente Jesica Coria murió por una pérdida de gas que el dueño no reparó

A un mes del hecho ocurrido en la calle Málaga al 2400, familiares de la víctima aseguran que había fallas estructurales. Convocan a una marcha para este lunes mientras la Justicia investiga el caso como “estrago doloso”.

La localidad de Virreyes, en el partido de San Fernando, sigue conmocionada por la muerte de Jesica Coria (44), una docente y madre de tres hijos que falleció tras una explosión de gas en el departamento que alquilaba. A un mes del trágico episodio, su familia rompió el silencio y apunta directamente contra el propietario de la vivienda, a quien acusan de ignorar reiteradas advertencias sobre el mal estado de la instalación.

El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo en un complejo de departamentos ubicado en la calle Málaga al 2400. Según el relato de los familiares, Jesica sentía olor a gas desde hacía días y se lo comunicó al dueño, quien prometió ocuparse sin cumplirlo. Aquel viernes, al encender la luz del baño, la acumulación de gas provocó una explosión que le causó quemaduras en el 60% de su cuerpo. Tras agonizar una semana, falleció el 3 de abril.

Una denuncia grave: ¿Manipulación de pruebas?

La indignación de la familia no solo radica en la falta de mantenimiento, sino en lo que sucedió mientras Jesica luchaba por su vida en terapia intensiva. Según denunciaron ante la justicia y medios locales, el propietario habría realizado modificaciones en la instalación de gas tras la explosión para simular que el suministro estaba cortado previamente.

"Este hombre no puede seguir libre y caminando por la calle mientras yo no tengo a mi hija", expresó Antonia, madre de la docente, quien además advirtió que en el predio viven otras ocho familias en condiciones precarias que corren el mismo peligro.

El pedido de justicia en las calles

Jesica era una vecina muy querida en San Fernando. Se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria N° 34 “Guayaquil” y como acompañante en el Colegio Santo Domingo Savio. Su muerte dejó a tres hijos (de 22, 18 y 7 años) sin su madre.

La causa ha sido caratulada como estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé entre 8 y 20 años de prisión. La investigación está a cargo de la Fiscalía Correccional de San Fernando y el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, bajo la tutela de la jueza Andrea Mentasty.

Para este lunes a las 18 hs, familiares, amigos y colegas convocaron a una marcha en la intersección de las calles Avellaneda y Málaga, en Virreyes, bajo la consigna "Justicia por Jesica". El objetivo es visibilizar el caso y exigir que la causa avance contra el dueño del inmueble.