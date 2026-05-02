Vuelve la Expo Mate a San Isidro: talleres, shows en vivo y un fin solidario para la salud pública

El festival se realizará el 23, 24 y 25 de mayo en el Centro Municipal de Exposiciones. Con el doble de espacio que el año pasado, lo recaudado se usará para comprar un respirador y un desfibrilador.

Durante el próximo fin de semana largo de mayo, la costa de San Isidro se convertirá en el epicentro de la tradición argentina con un objetivo que va más allá de lo cultural. La segunda edición de la Expo Mate no solo duplicará su superficie respecto al año anterior, sino que destinará la recaudación de sus entradas a una mejora crítica para la salud pública: la compra de un respirador con transporte y un desfibrilador para el Hospital Central de San Isidro.

El evento se desarrollará los días 23, 24 y 25 de mayo en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el Río). En esta oportunidad, el predio contará con 9.500 metros cuadrados destinados a experiencias que combinan la identidad nacional con la respuesta de emergencia hospitalaria, permitiendo que cada vecino colabore directamente con el equipamiento técnico del principal centro de salud del distrito.

Desde el Municipio de San Isidro destacaron que esta articulación público-privada es fundamental para fortalecer el sistema de salud. Por su parte, Cirilo Wagener, organizador de la muestra, resaltó que "el mate es el lazo que nos une" y que, en esta edición, esa unión se materializa en una acción solidaria directa para los vecinos.

Una agenda para todos los sentidos

La Expo Mate 2026 ofrecerá un circuito de experiencias que incluye:



Talleres y Catas: Coordinados por la sommelier Valeria Trapaga , con catas guiadas y maridajes.

Coordinados por la sommelier , con catas guiadas y maridajes.

Ciencia e Historia: Charlas con el Dr. Juan Ferrario (Conicet) sobre mitos de la infusión y el arquitecto Pau Navajas , autor de “Caa Porá”.

Charlas con el (Conicet) sobre mitos de la infusión y el arquitecto , autor de “Caa Porá”.

Cultura en vivo: Orfebres y artesanos trabajando madera, cuero y metal ante el público.

Orfebres y artesanos trabajando madera, cuero y metal ante el público.

Para los chicos: Shows de títeres materos todos los días a las 12 hs.



En el escenario principal, el entretenimiento estará garantizado de 10 a 19 hs con artistas como Agustín Day (Los del Portezuelo), Tomi Jackson, La Yuyo Pangaré e Isa Cullen, además de torneos de truco abiertos para el público.

Entradas y reprogramación

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial www.expomate.com.ar y también podrán adquirirse en la boletería del predio. Aquellos que cuenten con Club La Nación podrán acceder a beneficios especiales.

Desde la organización aclararon que, en caso de mal tiempo, todas las actividades se reprogramarán para el fin de semana del 29 al 31 de mayo, manteniendo firme el compromiso de donación al Hospital Central.