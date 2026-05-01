Aumentos en mayo: la lista completa de los servicios que suben y cómo afectan al bolsillo

Tras la tregua de abril, el Gobierno autorizó nuevos ajustes en combustibles, prepagas y tarifas de servicios públicos. Conocé los porcentajes de suba para el gas, el agua y los alquileres.

Tras un mes de abril donde el Gobierno celebró la desaceleración de precios, mayo llega con una agenda cargada de ajustes que pondrán a prueba la capacidad de ahorro de los argentinos. Entre impuestos postergados que se activan y actualizaciones por inflación, la canasta de servicios básicos sufrirá un incremento promedio que impactará de lleno en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El primer golpe se sentirá en las estaciones de servicio. El precio de la nafta y el gasoil sube un 0,5%, un porcentaje que parece menor pero que responde al descongelamiento parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Con esta suba, el litro de nafta súper en la red de YPF en Buenos Aires se acerca a una nueva marca histórica.

En el sector de los servicios públicos, el panorama es mixto. Si bien el Ministerio de Economía decidió postergar los aumentos fuertes en los cargos variables de Luz y Gas para no recalentar la inflación, las boletas llegarán con subas técnicas. En el caso del gas, el incremento promedio será del 5,6%. Por su parte, el servicio de agua (AySA) mantiene su esquema de ajuste mensual del 3%.

El transporte público no se queda atrás. En el AMBA, los pasajes de colectivos y trenes de jurisdicción provincial, así como el Subte porteño, se ajustan un 5,4%. A esto se suma el fuerte incremento en los peajes de las autopistas de la Ciudad y los accesos Norte y Oeste.

Para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, el mantenimiento del vehículo será más costoso: la VTV aumenta un 28%, mientras que el estacionamiento medido también sufrirá actualizaciones en su tarifa por hora.

Finalmente, las cuotas de las prepagas subirán entre un 3% y un 4,5%, según la operadora.

Para los inquilinos con contratos vigentes bajo la ley anterior, el ajuste anual del ICL marcará un incremento cercano al 33,3%, obligando a muchas familias a reasignar sus ingresos para cubrir el costo de la vivienda.