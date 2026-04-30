San Isidro suma 46 nuevos oficiales y refuerza su sistema de seguridad

De 350 aspirantes, solo el 13% superó la selección y se incorpora a la patrulla municipal para reforzar la prevención.

El municipio de San Isidro incorporó 46 nuevos oficiales de seguridad y reforzó su sistema de prevención en un contexto donde la inseguridad se mantiene entre las principales preocupaciones de los vecinos.

La nueva camada se suma a la Patrulla Municipal tras completar un proceso de selección y formación exigente: de 350 postulantes iniciales, solo el 13% logró ingresar.

El acto de egreso fue encabezado por el intendente Ramón Lanús, quien destacó el foco de la gestión en la seguridad: “Desde el primer día de gestión dije que me iba a hacer cargo de la principal preocupación de los vecinos: la seguridad”.

“Fortalecimos el sistema de seguridad de San Isidro incorporando más cámaras, más móviles, más tecnología y más oficiales, con una formación de excelencia como la que hoy culmina”, agregó.

Cómo se distribuyen los nuevos oficiales



25 oficiales se incorporarán a móviles de la patrulla

se incorporarán a móviles de la patrulla

21 agentes cumplirán tareas de prevención a pie



Para quienes operarán vehículos, la capacitación incluyó prácticas específicas en conducción táctica, con simulaciones de persecuciones y maniobras en entornos urbanos.

Formación y cambio de enfoque

El programa incluyó 12 materias técnicas, entre ellas Criminalística y Geografía Operativa, orientadas a mejorar los tiempos de respuesta ante alertas del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron el perfil buscado: “Buscamos consolidar oficiales profesionales, con herramientas concretas para intervenir con mayor eficiencia”.

Según explicaron, la formación apunta a mejorar procedimientos, capacidades físicas y manejo de crisis, con una preparación táctica más avanzada.

Brigadas especiales y despliegue territorial

Como parte de la estrategia, el municipio avanzó en la creación de brigadas específicas para reforzar la presencia en zonas críticas.

En ese marco, 10 de los nuevos oficiales fueron asignados a unidades especiales:



Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) , destinada a la respuesta rápida ante emergencias

, destinada a la respuesta rápida ante emergencias

Brigada de Orden Urbano (B.O.U.), enfocada en el control del espacio público



Estas unidades trabajan coordinadamente con el COM, la Patrulla Municipal y fuerzas provinciales.

El sistema de seguridad actual

Con estas incorporaciones, el distrito cuenta con:



300 oficiales de seguridad



145 operadores de monitoreo



130 patrullas



2.646 cámaras de videovigilancia



El intendente también planteó la necesidad de avanzar en un marco legal: “Seguiremos insistiendo sobre la necesidad de una ley de policía municipal”, señaló.