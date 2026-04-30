Tigre pegó dos veces, controló el partido y ilusiona en la Sudamericana

El equipo de Diego Dabove resolvió el partido en el primer tiempo y alcanzó los cuatro puntos en el grupo A.

Tigre venció 2-0 a América de Cali y se acomodó en la pelea del grupo A de la Copa Sudamericana 2026, tras un primer tiempo en el que fue contundente y marcó la diferencia.

El equipo dirigido por Diego Dabove resolvió el encuentro en la etapa inicial con los goles de Martín Garay, a los 13 minutos, y Ignacio Russo, a los 27, y luego manejó el desarrollo sin sobresaltos.

Con este resultado, el “Matador” llegó a cuatro puntos y quedó bien posicionado en una zona pareja, en la que varios equipos pelean por la clasificación.

Golpes en el momento justo

La primera llegada fue para la visita, a los tres minutos, con una jugada por izquierda de Jhon Murillo que terminó en un cabezazo apenas desviado de Yeison Guzmán.

Pero Tigre respondió con eficacia. A los 13 minutos, Ignacio Russo inició la jugada por izquierda, Santiago López desbordó hasta el fondo y asistió hacia atrás para que Martín Garay empuje la pelota al gol.

El segundo llegó a los 27, tras un córner: Ramón Arias ganó de cabeza en el primer palo y la dejó en el segundo para que Russo defina de primera y marque el 2-0.

Un complemento controlado

En el segundo tiempo, Tigre se replegó y cuidó la ventaja sin pasar sobresaltos. América de Cali tuvo dificultades para generar peligro y casi no logró pisar el área con claridad.

La única ocasión concreta llegó en tiempo de descuento, con un remate desde la medialuna de Daniel Valencia que el arquero Felipe Zenobio desvió con una buena estirada.

En la próxima fecha, Tigre visitará a Macará el miércoles 6 de mayo a las 21:00, mientras que América de Cali jugará como visitante frente a Alianza Atlético ese mismo día a las 23:00.