Julio Zamora encabezó en Tigre una charla por el Día del Trabajador junto a Julia Rosemberg y Oscar Cuartango

En el Museo de Arte Tigre, el intendente reunió a especialistas en el ciclo “Pensar la Argentina”, con foco en la historia laboral y los desafíos actuales del empleo.

El intendente Julio Zamora encabezó en el partido de Tigre una actividad conmemorativa por el Día del Trabajador, en el marco del ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, impulsado por el Municipio. El encuentro contó con la participación de la historiadora Julia Rosemberg y del exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango, quienes analizaron la evolución del sistema laboral y los desafíos actuales.

En el Museo de Arte Tigre (MAT), los disertantes propusieron una reflexión sobre las transformaciones del empleo en el país, abordando tanto su dimensión histórica como las perspectivas a futuro.

Un debate sobre el trabajo en Argentina

Durante la actividad, Zamora destacó la relevancia de generar estos espacios de análisis en torno al mundo laboral: "En el marco del próximo 1° de Mayo quisimos hacer esta charla junto a 'Cacho' Cuartango, un hombre con una trayectoria muy amplia y gran experiencia en el mundo del trabajo, que nos relató los momentos históricos y los hitos más importantes en materia laboral en el país. A su vez, Julia Rosenberg, desde una mirada histórica, explicó cómo había —y aún persisten— dos visiones en Argentina: una que privilegia el mundo del empleo y le ha dado un estatus especial a los trabajadores, vinculada a la gestión del peronismo; y otra más sesgada, propia de principios de siglo, que concebía al trabajo como un elemento de explotación", expresó.

“Pensar la Argentina”, un ciclo para reflexionar

La iniciativa, promovida por el Gobierno local, busca abrir el debate sobre la identidad nacional, la historia y el futuro del país. En este segundo encuentro, el foco estuvo puesto en las conquistas laborales y los debates vigentes en torno al empleo y la ciudadanía.

Miradas sobre el presente del empleo

Al cierre del evento, Julia Rosemberg subrayó la importancia del contexto actual: "Me encanta el espacio, me parece que es un ciclo fundamental en este momento. Pensar la Argentina es una de las claves de lo que hay que hacer en este presente, que muchas veces resulta difícil de comprender y de proyectar. En ese sentido, reflexionar sobre el país es un ejercicio imprescindible. Y en relación al 1° de Mayo, que en los últimos tiempos se percibe un poco desdibujado, casi sin sentido, creo que hoy cobra un nuevo valor. En un contexto donde mucha gente la está pasando mal, con situaciones de explotación, dificultades para llegar a fin de mes y un creciente endeudamiento, volver a poner el foco en el trabajo se vuelve fundamental".

La perspectiva histórica del trabajo

Por su parte, Oscar Cuartango remarcó la relevancia de recuperar la memoria histórica del movimiento obrero: "Destaco la importancia de este ciclo y, en particular, de la temática abordada en el marco del primero de mayo. Es importante recordar que, durante el primer centenario de la Revolución de Mayo, los trabajadores estuvieron ausentes debido al estado de sitio y a las represiones sufridas por los movimientos sociales. En cambio, en el segundo centenario tuvimos el privilegio —yo como ministro de Trabajo de la provincia y Carlos Tomada como ministro de la Nación— de celebrarlo junto a los trabajadores".