Desarticularon una banda dedicada al robo de techos solares de autos en San Isidro: hay cinco detenidos

La organización operaba en el conurbano norte y estaba especializada en sustraer techos de vidrio de autos estacionados. La investigación permitió identificar al menos ocho hechos.

Una banda dedicada al robo de techos solares de autos fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de allanamientos en Boulogne, partido de San Isidro. Hay cinco detenidos, vinculados a al menos ocho hechos cometidos en distintos barrios del conurbano norte.

La investigación, encabezada por la fiscal Natalia Castronovo, titular de la UFI de Boulogne, se inició a partir de múltiples denuncias de vecinos que advertían un mismo modus operandi: vehículos estacionados en la vía pública a los que les sustraían el techo de vidrio en cuestión de minutos.

Cómo operaba la banda de robo de techos solares

Según reconstruyeron los investigadores, los delincuentes actuaban durante la noche, recorrían zonas residenciales y seleccionaban modelos específicos, principalmente Peugeot 206 y 207, para concretar los robos.

Luego, las autopartes sustraídas eran revendidas en el mercado ilegal, lo que evidenció una estructura organizada detrás de los ataques.

Claves de la investigación en San Isidro

El avance de la causa permitió identificar a los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y movimientos en redes sociales. Estas pruebas dejaron al descubierto una organización estructurada.

Con esos elementos, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos, ejecutados por la DDI de San Isidro, que derivaron en la detención de cinco hombres.

Allanamientos y elementos secuestrados

Durante los operativos se secuestraron celulares, prendas utilizadas en los hechos, un sistema de grabación de video y dos vehículos: un Peugeot 308 y un Fiat Idea, que habrían sido utilizados para cometer los robos.

Además, los investigadores vincularon varios episodios a un Fiat Palio Weekend verde, presuntamente utilizado en al menos dos oportunidades para escapar.

Uno de los elementos clave de la causa fueron las conversaciones encontradas en los teléfonos de los detenidos, donde se expone la motivación económica detrás de los delitos.

“Unas ganas de hacer plata”, escribió uno de los integrantes, a lo que otro respondió: “Yo también amigo, estoy desesperado”, en mensajes que forman parte del expediente judicial.

Entre los detenidos hay hombres con antecedentes penales por distintos delitos, incluyendo robos y homicidio, lo que refuerza la hipótesis de una organización delictiva reincidente.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material secuestrado.