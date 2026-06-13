Julio Zamora inauguró nuevas canchas de césped sintético en el Polideportivo Ricardo Rojas

El Municipio de Tigre inauguró nuevas canchas de césped sintético en el Polideportivo Ricardo Rojas, donde se practicarán fútbol y hockey. La iniciativa forma parte de un plan de mejoras que también llegará a los centros deportivos de Almirante Brown y Güemes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró las nuevas canchas de césped sintético del Polideportivo Ricardo Rojas, ubicado sobre la calle Richieri al 3000, en el marco de una política de renovación de la infraestructura deportiva municipal que también alcanzará a los centros deportivos de Almirante Brown y Güemes.

La apertura oficial se realizó durante la noche y reunió a centenares de familias de la localidad. El acto incluyó el tradicional corte de cinta y la presentación de los nuevos espacios destinados a la práctica de disciplinas como fútbol y hockey.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó el esfuerzo realizado por el Municipio para sostener las inversiones en materia deportiva.

"Estamos muy contentos porque, a pesar de la crisis económica a nivel nacional, la comunidad de Tigre con mucho esfuerzo y cuidando los recursos puede seguir avanzando en la infraestructura deportiva de los polideportivos", remarcó Julio Zamora.

El intendente agregó: "Hay un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando en la gestión y eso se palpa en cada habitante del distrito".

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, señaló: "Continuamos poniendo en valor los centros deportivos y esto muestra la importancia que el intendente le da a esta área. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios para que la comunidad disfrute y se encuentre. Disfrutamos una noche hermosa junto a niños, niñas, jóvenes y muchas familias".

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó que la inauguración en Ricardo Rojas representa el inicio de una serie de intervenciones previstas en otros polideportivos del distrito.

"Estamos contentos de esta inauguración que es la primera de otras que se van a venir próximamente. La política del intendente Zamora le da mucho valor a la infraestructura deportiva para que los vecinos tengan espacios de calidad", expresó la funcionaria.

Entre los asistentes estuvo Mariela, vecina de la localidad que concurre al polideportivo junto a su nieta, quien valoró las mejoras realizadas.

"La verdad que esto es buenísimo. Lo importante es que vemos que vamos avanzando permanentemente en distintas áreas y eso es bárbaro", manifestó.

Con la inauguración de las nuevas canchas de césped sintético en Ricardo Rojas, el Municipio de Tigre continúa con su plan de puesta en valor de los polideportivos, una red de espacios destinados a la práctica deportiva y al encuentro de las familias en las distintas localidades del distrito.