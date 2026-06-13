Tigre abrió una nueva sede de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica en Benavídez

La nueva sede funciona en el Club de Leones de Benavídez y está destinada a jóvenes de entre 11 y 18 años, con capacitaciones en programación, ingeniería e inteligencia artificial para reducir la brecha digital en el distrito.

La Escuela Municipal de Tecnología y Robótica de Tigre sumó una nueva sede en Benavídez, donde jóvenes de entre 11 y 18 años podrán acceder a capacitaciones en programación, ingeniería e inteligencia artificial con el objetivo de reducir la brecha digital y acercar herramientas vinculadas a la Industria 4.0.

La apertura fue encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, en el Club de Leones de Benavídez, espacio que se incorporó a la propuesta educativa impulsada por el Municipio.

Durante la jornada, los coordinadores del programa realizaron una muestra de actividades y dialogaron con los presentes sobre las distintas propuestas de formación que se brindarán en la nueva sede.

En ese marco, Gisela Zamora señaló: “Es importante que todos los jóvenes puedan acceder a herramientas tecnológicas. El intendente Julio Zamora destina fondos para que la comunidad pueda romper la brecha digital que existe actualmente en diferentes puntos del territorio. Se aprende jugando y en espacios de encuentro”.

Formación en tecnología para jóvenes

El Club de Robótica, destinado a vecinos de entre 11 y 18 años, comenzó a funcionar este año con la finalidad de acercar conocimientos vinculados a la programación, la ingeniería y la inteligencia artificial.

La iniciativa se desarrolla mediante actividades y capacitaciones enmarcadas en la Industria 4.0, buscando generar oportunidades de aprendizaje en nuevas tecnologías y ampliar el acceso de los jóvenes a herramientas digitales.

Con la incorporación de la sede de Benavídez, el programa municipal alcanza un total de cinco espacios de funcionamiento en el distrito.