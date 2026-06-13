El PJ de Tigre inauguró un espacio de formación política con una charla de Pablo Duggan sobre comunicación

Con una charla sobre comunicación política a cargo de Pablo Duggan, el Partido Justicialista de Tigre lanzó un ciclo de formación orientado a fortalecer la participación, abrir el partido a la comunidad y promover el debate sobre los desafíos actuales de la sociedad.

El Partido Justicialista de Tigre inauguró un nuevo espacio de formación política con una charla sobre comunicación encabezada por el periodista y abogado Pablo Duggan, en el marco de una nueva etapa de trabajo impulsada por la conducción local del partido.

La actividad se desarrolló en la sede partidaria de Avenida Cazón y reunió a militantes, jóvenes, dirigentes y vecinos del distrito en una jornada de debate y reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación, el rol de los medios y las transformaciones que atraviesa la sociedad.

La exposición de Duggan, reconocido por su trayectoria en radio, televisión y medios gráficos, formó parte de una serie de actividades que el PJ local viene promoviendo con el objetivo de fortalecer la participación, abrir el partido a la comunidad y generar nuevos ámbitos de encuentro e intercambio.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la construcción de la agenda pública, los nuevos formatos digitales y la necesidad de desarrollar herramientas para comunicar en un contexto marcado por profundas transformaciones tecnológicas y culturales.

Desde el PJ Tigre señalaron que estas iniciativas apuntan a brindar herramientas para comprender la realidad actual y fortalecer la formación de quienes participan activamente en la vida política y comunitaria.

"Impulsamos estos encuentros de formación política con el objetivo de generar un espacio abierto de debate, reflexión y participación, donde podamos escuchar distintas miradas, analizar los desafíos actuales y construir herramientas para comprender mejor la realidad que vivimos", expresaron desde la organización.

Asimismo, destacaron que "la formación es fundamental para una militancia que quiere transformar. En un contexto donde la sociedad cambia, donde aparecen nuevas formas de comunicarnos, es sumamente importante generar espacios para debatir ideas y prepararnos para dar mejores respuestas".

Desde la conducción partidaria también remarcaron el creciente acompañamiento de vecinos y vecinas a las actividades desarrolladas en esta nueva etapa, así como el sostenido proceso de afiliaciones que registra el partido en el marco de una estrategia de apertura, participación y fortalecimiento institucional.

Próximos encuentros

El ciclo de formación política continuará en las próximas semanas con nuevas actividades temáticas. El próximo 19 de junio, la ex ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, participará de una charla sobre trabajo, mientras que el 24 de junio será el turno del economista Juan Enrique, quien expondrá sobre economía y los desafíos del contexto actual.

Desde el Partido Justicialista de Tigre adelantaron que la propuesta seguirá incorporando dirigentes, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir sobre comunicación, economía, trabajo, educación, tecnología y los desafíos del futuro.