Pilar: un pasajero atacó con una manopla a un colectivero y le provocó una triple fractura de pómulo

Un chofer de la línea 511 sufrió una triple fractura de pómulo tras ser atacado por un pasajero en la localidad bonaerense de Pilar. El agresor habría utilizado una manopla y permanece prófugo.

Un chofer de la línea 511 sufrió una triple fractura de pómulo derecho tras ser atacado por un pasajero en la localidad bonaerense de Pilar. El agresor, que habría utilizado una manopla para golpearlo, permanece prófugo y es buscado por la Policía.

El violento episodio ocurrió el jueves pasado, cerca de las 17, en la intersección de las calles Paraguay y Baradero. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el colectivo.

De acuerdo con el relato del conductor, Luis Romero, la discusión comenzó porque un pasajero le indicó que quería descender de la unidad. Sin embargo, el chofer aseguró que el hombre nunca accionó el timbre.

“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, relató Romero al medio Pilar de Todos.

La situación parecía terminada, pero cuando el colectivero se disponía a continuar el recorrido, el pasajero volvió a subir al vehículo y se dirigió directamente hacia él. Primero lo increpó y luego comenzó a golpearlo en la cabeza y el rostro.

Según denunció la víctima, el atacante habría utilizado una manopla para perpetrar la agresión.

Una mujer que intentó frenar la golpiza fue quien llamó al 911 y al SAME. Minutos después, Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde una tomografía confirmó que presentaba una triple fractura de pómulo derecho con desplazamiento, además de heridas que requirieron suturas.

En los próximos días, los médicos de la ART deberán determinar si el chofer necesita una intervención quirúrgica.

Tras recibir el alta, Romero radicó la denuncia en el Destacamento de Agustoni. Junto a delegados y autoridades de la empresa Ruta Bus, entregó las imágenes de las cámaras de seguridad del colectivo para intentar identificar al agresor.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así”, lamentó.

El conductor aseguró además que el ataque le dejó importantes secuelas físicas.

“Tiene que pagar”, expresó sobre el agresor, al tiempo que indicó que continúa con el rostro hinchado, dificultades para alimentarse y visión nublada como consecuencia de la golpiza.

Los investigadores trabajan ahora sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar al sospechoso, que hasta el momento permanece prófugo.