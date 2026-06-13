San Fernando inauguró la nueva Plaza Padre Jorge Luis Lagazio con juegos, canil y espacios recreativos

El Municipio de San Fernando inauguró la nueva Plaza Padre Jorge Luis Lagazio, un espacio recuperado junto al Tren de la Costa que incorpora juegos infantiles, iluminación LED, sectores deportivos y un amplio canil, en homenaje al histórico sacerdote de la comunidad.

El intendente Juan Andreotti inauguró la nueva Plaza Padre Jorge Luis Lagazio, un espacio verde recuperado junto a las vías del Tren de la Costa, en las calles Sarmiento, Escalada, 9 de Julio y Rosario, que incorpora juegos infantiles, nuevos senderos, iluminación LED, sectores de ejercicio y un amplio espacio para mascotas.

La plaza lleva el nombre del recordado sacerdote Jorge Luis Lagazio (1956-2022), quien durante muchos años estuvo al frente de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu y dejó una profunda huella en la comunidad sanfernandina.

Durante el acto, que reunió a una multitud de vecinos y representantes de instituciones religiosas y sociales, Andreotti destacó el significado del homenaje.

"Es un nuevo lugar de encuentro para la familia sanfernandina, una alegría", expresó el jefe comunal.

El intendente también recordó la figura del sacerdote y su compromiso con la comunidad. "Jorge Luis ha hecho mucho, no solo por la comunidad sino por todo San Fernando. Siempre tenía la escucha, la palabra, caminaba cada una de nuestras cuadras entendiendo que no todos sentimos, vivimos ni pensamos de la misma manera, pero que si nos respetamos y encontramos puntos de encuentro, podemos hacer grandes cosas", sostuvo.

En un discurso cargado de emoción, agregó: "Agradezco toda la vida haber nacido en San Fernando y ser parte de esta comunidad que sigue renovando, cuidando la ciudad, trabajando para que nos contenga a todos y sea todos los días una herramienta para que podamos ir por nuestros sueños y vivir un poquito mejor".

Un nuevo espacio de encuentro y recreación

La nueva plaza fue recuperada íntegramente con fondos municipales y cuenta con mejoras en la forestación, un sector de juegos infantiles con piso de goma, senderos renovados, iluminación LED, un área de ejercicio y calistenia y un amplio canil con bebedero y cerramiento perimetral.

"Este es un lugar para venir a disfrutar, hacer ejercicio, estar con las mascotas, para que nuestros más chicos tengan la posibilidad de crecer vinculados a la naturaleza. De verdad creemos en el espacio verde, en una ciudad cada vez más conectada con la naturaleza que nos mejora la calidad de vida", explicó Andreotti.

Y añadió: "Agradecemos a toda la comunidad porque es un esfuerzo en conjunto para seguir cuidando este lugar, para que sea un orgullo para todos".

Un homenaje acompañado por la comunidad

La inauguración contó con la presencia de Eva Andreotti; funcionarios municipales y concejales; el obispo coadjutor de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride; el obispo emérito Jorge Casaretto; el vicario general y ex párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Padre Daniel Díaz; el actual párroco Padre Agustín Politzer, junto a los vicarios Gastón Guiet y Ernesto Tulli, representantes de Cáritas, autoridades del Club San Fernando y familiares de Jorge Luis Lagazio, entre ellos su hermana, María Elisa Lagazio.

Además de la nueva plaza, el Municipio renovó el entorno de la estación San Fernando R y del Centro Cultural El Andén, uno de los edificios históricos más utilizados para el desarrollo de talleres culturales en la ciudad.

En paralelo, la comuna avanza con obras de renovación en los barrios Alsina, Alvear y los alrededores del Club San Fernando, donde se ejecutan mejoras en el pavimento y la construcción de nuevas veredas, cordones y rampas sobre las calles Escalada, 9 de Julio y Rosario.