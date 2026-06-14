Desde licencias de conducir hasta vacunas: así funcionará Punto de Encuentro, el nuevo operativo itinerante de Escobar

El nuevo programa de la Municipalidad de Escobar comenzará el 16 de junio en Maquinista Savio y recorrerá distintos barrios del distrito con operativos de salud, seguridad, tránsito, asistencia social y atención al vecino.

La Municipalidad de Escobar pondrá en marcha este martes 16 de junio Punto de Encuentro, un nuevo programa de cercanía que concentrará en un mismo espacio distintas áreas de gobierno para que los vecinos puedan realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a múltiples servicios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

La primera jornada se desarrollará de 9 a 14 horas en el Club Águilas de Plata, ubicado en el barrio Amancay de Maquinista Savio. Luego, el operativo llegará el 23 de junio al polideportivo del barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz y el 30 de junio a la Plaza Sarmiento del barrio Villa Angélica de Garín.

Por otra parte, la actividad prevista originalmente para la Plaza Néstor Kirchner del barrio La Chechela, en Belén de Escobar, fue suspendida por las condiciones climáticas y reprogramada para el próximo 7 de julio. El Municipio adelantó además que en los próximos días anunciará nuevas fechas en otros barrios del distrito.

Qué trámites y servicios estarán disponibles

En materia de salud, los vecinos podrán acceder a vacunas de calendario, firma de la libreta de ANSES, tests rápidos de glucosa, VIH y sífilis y atención en consultorio de clínica médica para adultos, con cupos limitados. También se realizarán operativos de zoonosis y talleres de RCP a cargo de Defensa Civil.

Desde el área de Desarrollo Social se brindará asesoramiento sobre el Pase Libre Multimodal, exenciones de peajes, pensiones y Certificado Médico Oficial. Además, se ofrecerá acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, prevención de violencia institucional, gestión de recursos para familias en situación de vulnerabilidad e información sobre el programa Entramados, destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal.

En el sector de Seguridad, se podrán realizar adhesiones al programa Ojos y Oídos en Alerta, solicitar alarmas vecinales y efectuar consultas generales.

Por su parte, la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP) permitirá gestionar planes de pago, adherirse a la boleta digital y al débito automático, además de tramitar exenciones de tasas en los casos que correspondan.

En Atención al Vecino se recibirán trámites y reclamos y se realizarán gestiones a través del chatbot municipal Flora.

El área de Tránsito y Transporte ofrecerá trámites digitales para habilitaciones, descarga de las aplicaciones Mi Bus y Estacionamiento Medido, atención de reclamos vinculados al transporte público y turnos para licencias de conducir.

Asimismo, en Planificación Territorial y Espacios Públicos se podrán realizar consultas sobre regularización dominial, inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, pedidos de poda y limpieza de microbasurales, entrega de residuos electrónicos, chipeo y leña social. También habrá atención y asesoramiento de Escobar Sostenible.

Además, cada jornada de Punto de Encuentro incluirá intervenciones de Infraestructura, con trabajos de mejoramiento de calles y control de alumbrado en los barrios visitados.

Más servicios y actividades en cada jornada

El programa también contará con operativos de Zoonosis, tramitación de SUBE y Boleto Estudiantil, puntos de atención de Presupuesto Participativo y de la red CONECTA, el Portal de Empleo, Soluciones en un Click, gestiones de Escobar 360, consultas sobre el IPS Hospital Provincial Dr. E. Erill, actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres de teatro BEC, asesoramiento para personas migrantes y para la obtención del DNI.

En cada operativo también estará presente la Red Comunitaria, el mercado itinerante que ofrece alimentos y productos a precios populares, junto con la comercialización de garrafas sociales.

De esta manera, Punto de Encuentro se incorpora a las políticas de cercanía impulsadas por el Municipio de Escobar con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a servicios, trámites y respuestas en sus propios barrios.