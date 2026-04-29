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Atropellaron a un peatón en Tigre y todo cambió al revisarlos: estaban armados y con droga

Atropellaron a un peatón en Tigre y todo cambió al revisarlos: estaban armados y con droga
El hecho ocurrió en Don Torcuato cuando una moto cruzó en rojo y embistió a un peatón. Tras el operativo, los ocupantes fueron detenidos al comprobarse que llevaban un arma de fuego y estupefacientes.

Un peatón fue atropellado por una moto en Tigre y el hecho derivó en un hallazgo que agravó la situación: los ocupantes del vehículo tenían un arma de fuego y estupefacientes, por lo que terminaron detenidos.


El episodio ocurrió en Don Torcuato, durante la tarde, cuando una moto con dos personas cruzó en rojo sobre la Avenida Ángel Torcuato de Alvear y embistió a un peatón que atravesaba por la senda peatonal. La víctima quedó tendida sobre el asfalto.



La secuencia fue detectada por un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) del Centro de Operaciones Tigre (COT), desde donde se activó un operativo de emergencia.


Al lugar arribaron agentes del COT junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes identificaron a los motociclistas y constataron que portaban un arma y envoltorios de droga fraccionada. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.


En paralelo, personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET) asistió al peatón herido y lo trasladó a un hospital cercano. Según informaron, se encuentra fuera de peligro.


También intervinieron agentes de Tránsito, que trabajaron en la zona para ordenar la circulación y realizar las tareas correspondientes tras el siniestro.

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