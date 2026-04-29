Subió la VTV en CABA y acumula más de 50% en 2026

El Gobierno porteño aplicó un nuevo aumento del 28% en la Verificación Técnica Vehicular. El trámite para autos ya supera los $96.000 y acumula un alza del 53% en lo que va de 2026.

El costo de la VTV en CABA volvió a subir y ya impacta de lleno en el bolsillo de los conductores: tras un aumento del 28%, realizar el trámite para autos pasó a costar $96.968,19, muy cerca de los $100.000.

La actualización comenzó a regir esta semana y también alcanzó a las motos, cuya tarifa se elevó a $36.459,72. Con este ajuste, el incremento acumulado en 2026 llega al 53%, luego de la suba aplicada en febrero.

Hasta ahora, la verificación técnica vehicular para autos costaba $75.756, mientras que para motocicletas era de $28.484, lo que marca el fuerte salto en pocos meses.

Con los nuevos valores, las tarifas de la Ciudad quedan prácticamente alineadas con las de la provincia de Buenos Aires, donde los autos de hasta 2.500 kg pagan $97.057,65, y los vehículos más pesados alcanzan los $174.703,77. En tanto, la VTV para motos en territorio bonaerense cuesta $38.823,06.

Desde el Gobierno porteño explicaron que el aumento responde a “un incremento en los costos de prestación del servicio, lo que impactó en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias”, y señalaron que la normativa permite revisar tarifas cuando los costos superan el 5%.

Quiénes deben hacer la VTV en CABA

Los autos radicados en la Ciudad deben realizar la primera VTV al cumplir 4 años de antigüedad o alcanzar los 64.000 kilómetros.

En los vehículos con menos de 7 años y que no superen los 84.000 kilómetros, la verificación tiene una vigencia de 24 meses. Luego de ese plazo, o al superar ese kilometraje, el trámite pasa a ser anual.

Quiénes pueden acceder a la VTV gratis