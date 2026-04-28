Adorni encabezó un operativo en El Talar donde destruyeron droga por $4.000 millones

El operativo incluyó cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además de precursores químicos clave para su producción.

La destrucción de droga por más de $4.000 millones en El Talar tuvo un protagonista central: Manuel Adorni, quien encabezó el operativo en el que se incineraron más de 800 kilos de estupefacientes y 1.800 kilos de precursores químicos.

El procedimiento se realizó en una planta industrial junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y apuntó a reducir la capacidad económica y operativa de las organizaciones narcocriminales.

Durante la jornada se eliminaron cocaína, marihuana y drogas sintéticas, junto con sustancias utilizadas para su producción como soda cáustica, acetona, éter y ácidos, fundamentales en la cadena de elaboración ilegal.

El material destruido tenía un valor estimado superior a $4.000 millones en el mercado ilegal, lo que implica la pérdida directa de recursos económicos y logísticos para las organizaciones criminales.

Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 se realizaron 281 procedimientos de destrucción en todo el país, con un total cercano a 290 toneladas de sustancias ilegales eliminadas.

En paralelo, las estadísticas muestran un crecimiento sostenido en la incautación de cocaína, que en 2025 alcanzó los 13.476 kilos, el registro más alto en la historia argentina, con un aumento del 14% interanual.

En los últimos dos años se decomisaron más de 25.000 kilos, superando el total acumulado entre 2020 y 2023.

Las incautaciones de marihuana crecieron un 4%, mientras que las de drogas sintéticas aumentaron un 58%, lo que refleja cambios en el mercado ilegal.

El despliegue de las fuerzas federales también se intensificó: en 2025 se realizaron 28.004 procedimientos antidroga y se detuvo a 28.676 personas, lo que representa subas del 9% y 18% respectivamente.

En la provincia de Buenos Aires, las incautaciones de cocaína superaron las 2 toneladas, con un incremento del 257% respecto del año anterior.

Del operativo participaron funcionarios del área de Seguridad, fuerzas federales y el director de Narcotráfico, Diego Pérez Escobar.