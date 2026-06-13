Cayó una banda narco en Rincón de Milberg: dos detenidos y droga secuestrada

Las tareas de inteligencia y vigilancia permitieron desarticular una organización que operaba en Rincón de Milberg y secuestrar elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Una banda dedicada al tráfico de estupefacientes fue desbaratada en Rincón de Milberg luego de tres allanamientos simultáneos realizados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que terminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, un arma de fuego y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Los operativos fueron coordinados y ejecutados por las fuerzas de seguridad provinciales con la colaboración del Centro de Operaciones Tigre (COT), que aportó material fílmico obtenido a través del sistema de monitoreo local. Las imágenes permitieron avanzar en la investigación y reunir pruebas para identificar a los integrantes de la organización.

Durante las redadas, los agentes incautaron un arma de fuego apta para su uso, envoltorios de estupefacientes preparados para su comercialización, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas y un vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

En las tareas participaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Drogas de Tigre, quienes previamente llevaron adelante trabajos encubiertos y tareas de investigación para reunir pruebas y concretar los allanamientos que permitieron desarticular la banda.