San Isidro: desbaratan una banda de motochorros que operaba en Boulogne y se refugiaba en San Martín

La investigación se inició tras una serie de asaltos cometidos en Boulogne. El análisis de cámaras de seguridad, lectoras de patentes y patrullajes municipales permitió identificar a los sospechosos y concretar cinco allanamientos en San Martín.

Una investigación desarrollada a partir del análisis de cámaras de seguridad, lectoras de patentes y patrullajes municipales permitió desarticular una organización dedicada al robo de motocicletas que operaba en Boulogne, partido de San Isidro. Como resultado de cinco allanamientos simultáneos realizados en Villa Hidalgo, partido de San Martín, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos sospechosos que registraban pedidos de captura vigentes por causas de robo agravado.

La pesquisa comenzó luego de una serie de asaltos cometidos bajo la modalidad motochorro en distintos sectores de Boulogne. Frente a la reiteración de los hechos, el Municipio reforzó los operativos preventivos y reorganizó los patrullajes en las zonas afectadas mientras avanzaba la investigación.

El seguimiento de los sospechosos estuvo a cargo de los oficiales del Centro de Operaciones Municipal (COM), que reconstruyeron los movimientos de la banda mediante el cruce de imágenes de videovigilancia y alertas emitidas por las lectoras de patentes instaladas en accesos estratégicos.

A partir de ese trabajo se logró identificar los vehículos utilizados en los robos, establecer recorridos habituales y determinar los horarios en los que actuaban los integrantes de la organización.

Con las pruebas reunidas, la fiscal Paula Hertrig, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, dispuso distintas medidas que derivaron en cinco allanamientos simultáneos en domicilios del asentamiento Villa Hidalgo, en San Martín.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Patrulla Municipal de San Isidro.

Durante uno de los operativos, un sospechoso de 19 años intentó escapar por los techos de viviendas vecinas para evitar su arresto. Sin embargo, fue alcanzado y reducido tras una breve persecución.

Además, fueron detenidos otros dos jóvenes de 20 y 21 años y un menor de edad. Durante los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

La causa permitió determinar además que dos de los detenidos tenían pedidos de captura activos en expedientes vinculados con robos agravados cometidos mediante el uso de armas de fuego.

Por otra parte, el menor aprehendido registraba antecedentes en el Fuero Penal Juvenil por causas de encubrimiento agravado y extorsión.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego, lesiones y concurso real de delitos, bajo la intervención de la fiscalía local.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro señalaron que la incorporación de herramientas tecnológicas y la coordinación con el Poder Judicial permiten agilizar las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.