Tigre: se realizó la Apertura Distrital Scouts 2026 en General Pacheco

El encuentro se realizó en el Polideportivo General Pacheco y reunió a más de 250 jóvenes en una jornada con actividades recreativas y participación del Municipio.

Más de 250 niños y jóvenes participaron de la Apertura Distrital Scouts Tigre 2026, realizada en el Polideportivo General Pacheco, en una jornada que reunió a distintos grupos del distrito con propuestas recreativas y de formación.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien acompañó la actividad y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y las organizaciones comunitarias.

La actividad se desarrolló en el polideportivo de la localidad, donde se llevaron adelante distintas propuestas lúdicas destinadas a los participantes.

Durante la jornada, los grupos scouts compartieron actividades recreativas y espacios de integración, en un evento que marcó el inicio del calendario anual.

En el lugar, Gisela Zamora remarcó la importancia de estos espacios para el desarrollo de los jóvenes: “El objetivo de estos encuentros es que se formen buenos ciudadanos y puedan alcanzar sus proyectos de vida. Los jóvenes nos necesitan en su proceso de crecimiento para poder concretarse como personas. Para el Municipio, estos grupos son muy importantes”.

Además, la funcionaria aseguró que el Municipio continuará impulsando una agenda común con entidades de bien público.

El Maestro Scout, Luis Merlo, brindó un discurso durante el encuentro en el que agradeció el acompañamiento del Gobierno local.

Luego, junto a su equipo, Zamora recorrió el predio y dialogó con los referentes de los grupos participantes.

Tras la actividad, Merlo destacó el trabajo articulado con el Municipio y precisó que en Tigre existen seis grupos scouts.

“La premisa esencial es inculcar y trabajar valores como la solidaridad y el respeto. Los chicos se divierten y la pasan bien en estos encuentros”, expresó.

La jornada combinó recreación y formación, con el objetivo de fortalecer valores y promover la participación juvenil en el distrito.