Gran Hermano: detectaron intrusos en el techo de la casa de Martínez

Las participantes Solange Abraham y Cinzia Francischiello señalaron la presencia de al menos dos personas sobre el techo de la casa de Gran Hermano mientras estaban en el patio. El episodio alimentó nuevas especulaciones entre los seguidores del reality.

Un nuevo episodio generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano luego de que las participantes Solange Abraham y Cinzia Francischiello advirtieran la presencia de al menos dos personas caminando sobre el techo de la casa mientras los jugadores permanecían en el patio.

Según las imágenes que circularon en redes sociales, ambas influencers se encontraban participando de un streaming dentro del domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro, cuando detectaron movimientos extraños en la parte superior de la vivienda.

"Mirá, hay una persona ahí arriba", exclamó Solange mientras señalaba hacia el exterior a través del vidrio. Luego agregó: "Parece en el techo".

La reacción de Cinzia Francischiello fue inmediata. "¡Ay, Sol!", expresó en tono elevado, mientras ambas continuaban observando la situación. Segundos después insistieron con saludos y comentarios dirigidos hacia quienes se encontraban sobre la estructura: "Hay una persona".

Corte de transmisión y teorías sobre los "intrusos" en Martínez

El episodio volvió a despertar cuestionamientos entre televidentes y usuarios de redes sociales. Según remarcaron numerosos seguidores del programa, la producción habría interrumpido la transmisión en vivo poco después de que las participantes advirtieran la situación.

La interrupción se sumó a otros episodios que generaron controversia durante esta denominada "Edición Dorada", entre ellos desmayos, la aparición de un supuesto celular sobre un sillón, presuntos contactos con integrantes de la producción y la presencia de un perro dentro del predio.

Mientras no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido, en redes sociales comenzó a tomar fuerza una teoría según la cual las personas observadas sobre el techo podrían haber sido efectivos de seguridad. La hipótesis se apoyó en un comentario realizado por Abraham, quien sostuvo que uno de los presuntos intrusos llevaba un chaleco similar al utilizado por personal policial.

Hasta el momento, la producción del reality no emitió información oficial sobre la presencia de personas en la parte superior de la vivienda ni sobre los motivos de la interrupción de la transmisión.