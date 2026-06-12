Kicillof apuntó contra Adorni: “Si fuera peronista estaría preso”

El gobernador bonaerense vinculó la situación del vocero presidencial con la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y también ironizó sobre las explicaciones de Adorni respecto de sus tenencias en criptomonedas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó este viernes al vocero presidencial Manuel Adorni y aseguró que, de pertenecer al peronismo, enfrentaría una situación judicial distinta.

Durante una rueda de prensa, el mandatario provincial sostuvo: "Si Adorni fuera peronista estaría preso", al responder una consulta periodística sobre la situación del funcionario nacional.

Kicillof vinculó esa afirmación con el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena dictada en la causa Vialidad. Según planteó, existiría una diferencia de trato entre dirigentes peronistas y referentes del actual oficialismo.

Además de la crítica política, el gobernador apeló a la ironía al referirse a las explicaciones brindadas por Adorni sobre sus tenencias en criptomonedas.

En tono distendido, aunque aclarando que hablaba "con respeto", Kicillof señaló: "Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia".

La frase hizo referencia a la explicación que el vocero presidencial brindó sobre parte de su patrimonio, al indicar que posee un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin almacenado en una billetera fría o dispositivo físico, por fuera del sistema financiero tradicional.

Las declaraciones del gobernador se suman al intercambio de cuestionamientos entre referentes del oficialismo nacional y dirigentes de la oposición, en un contexto de creciente confrontación política.