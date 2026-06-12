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San Isidro

San Isidro lleva controles odontológicos y prevención bucal a los jardines municipales

San Isidro lleva prevención odontológica a los jardines municipales
Con revisaciones, aplicación de flúor, entrega de cepillos y actividades educativas, el Municipio de San Isidro desarrolla un programa de prevención odontológica que alcanza a los jardines municipales del distrito.

San Isidro continúa fortaleciendo las acciones de prevención en salud infantil mediante un programa de promoción y cuidado odontológico que se desarrolla en los jardines de infantes municipales del distrito. La iniciativa incluye controles bucodentales, aplicación de flúor, entrega de cepillos de dientes y derivaciones para atención especializada cuando es necesario.


El programa es impulsado por el equipo de Odontopediatría de la Secretaría de Salud Pública y busca acercar herramientas de cuidado bucal a los niños desde edades tempranas, promoviendo hábitos saludables que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar la salud dental.


Durante cada visita, los profesionales realizan revisaciones bucodentales, detectan posibles necesidades de tratamiento y efectúan las derivaciones correspondientes. Además, aplican flúor como medida preventiva y entregan cepillos de dientes para reforzar las prácticas de higiene en el hogar.


Títeres y cuentos para promover la salud bucal en las aulas


La propuesta también incorpora actividades recreativas y educativas adaptadas a la infancia. A través de cuentos y títeres, los chicos aprenden de manera didáctica la importancia del cuidado de los dientes y la higiene bucal cotidiana.


El cronograma alcanza a todos los jardines municipales del distrito, en el marco de una política orientada a fortalecer la prevención y la promoción de la salud desde los primeros años de vida, acercando servicios esenciales a la comunidad educativa.

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