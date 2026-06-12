Juicio por el travesticidio de Sofía Fernández: la Justicia reactiva las acusaciones contra los policías de Pilar

La Cámara de Casación Penal ratificó la elevación a juicio oral por el travesticidio de Sofía Fernández, ocurrido en una comisaría de Presidente Derqui. La decisión incluye a los policías que habían sido sobreseídos durante la investigación.

La causa que investiga el travesticidio de Sofía Fernández, ocurrido en una comisaría de Presidente Derqui, avanzó hacia una nueva etapa judicial luego de que la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal confirmara la elevación a juicio oral de todos los policías involucrados, incluidos aquellos que habían sido sobreseídos en una instancia anterior.

La resolución ratifica que los acusados deberán enfrentar un debate oral, aunque todavía no fue definida la fecha de inicio del proceso. Según informó el portal Pilar de Todos, parte de los imputados afrontan cargos por homicidio calificado, delito que contempla la pena de prisión perpetua, mientras que otros serán juzgados por encubrimiento agravado.

El abogado querellante Ignacio Fernández Camillo, representante de la familia de la víctima, explicó que el desarrollo del proceso podría dividirse en distintos debates. Si alguno de los tres acusados por homicidio solicita un juicio por jurados, esa instancia podría realizarse por separado del resto de los imputados. Además, las acusaciones por delitos correccionales podrían tramitarse en un juzgado diferente.

Respecto de los plazos, el letrado advirtió que algunos tribunales están fijando audiencias para 2028, por lo que el inicio del juicio podría demorarse todavía varios años.

“Fueron casi 2 años de investigación, y un año y varios meses de una etapa intermedia compleja con un arbitrario sobreseimiento dictado por el juez de Garantías de Pilar, a 9 de los 10 policías involucrados”, sostuvo Fernández Camillo.

Los sobreseimientos que fueron revertidos

Durante la investigación, los policías imputados permanecieron detenidos junto a C. M. R., quien continuó privado de la libertad hasta mayo de 2025. Sin embargo, posteriormente recuperaron la libertad tras una resolución judicial que consideró insuficientes las pruebas en su contra.

Esa decisión fue cuestionada por la querella y finalmente quedó sin efecto con la confirmación de la elevación a juicio.

Por otra parte, el juez rechazó el pedido de absolución presentado por el abogado defensor de C. M. R., Francisco Oneto, y dispuso que también sea juzgado.

El ex oficial ayudante de la Comisaría 5ª de Presidente Derqui está acusado de homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad.

Según la investigación, habría sido la única persona con acceso a la celda donde se encontraba Fernández durante el período en que ocurrió el crimen.

La discusión por el agravante de odio a la identidad de género

La causa también estuvo atravesada por controversias judiciales respecto de la calificación legal del hecho.

El juez Walter Saettone, del Juzgado N°7 de San Isidro, intentó en distintas oportunidades retirar el agravante vinculado al odio por identidad de género, aunque esos planteos no prosperaron.

Para la querella, el agravante no se limita exclusivamente al momento de la muerte.

“El odio a la identidad de género tuvo, sin dudas, varias etapas y la historicidad respecto de la vida de Sofía, pero en lo que hace a los hechos, empezó mucho antes que la acción”, afirmó Fernández Camillo.

En mayo de 2024, la representación de la familia solicitó apartar al magistrado al considerar que había perdido “la objetividad que el caso requiere y su función exige”.

El crimen de Sofía Fernández

Sofía Fernández tenía 39 años cuando fue hallada muerta en los calabozos de la Comisaría 5ª de Presidente Derqui, a fines de abril de 2023.

La mujer había sido detenida días antes por una causa de robo por escalamiento.

La investigación determinó que el hallazgo del cuerpo se produjo de manera fortuita durante una revisión del buzón externo de la dependencia policial. Tras el descubrimiento, efectivos policiales y una psicóloga municipal notificaron a la familia sobre el fallecimiento.

En un primer momento, los familiares recibieron la información de que Fernández habría sufrido una muerte súbita. Sin embargo, la autopsia descartó esa hipótesis.

Los estudios forenses concluyeron que la causa del fallecimiento fue una asfixia provocada por una obstrucción de las vías respiratorias superiores con restos textiles y ropa interior, mediante un mecanismo violento.

A partir de esos resultados, la familia denunció a los efectivos de la comisaría y sostuvo que Sofía Fernández habría sido asesinada y que posteriormente se intentó simular un suicidio.