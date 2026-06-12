La Libertad Avanza Tigre reorganiza su estructura y fortalece su proyecto local rumbo a 2027

Con la participación de concejales, dirigentes y referentes territoriales, el espacio presentó su esquema de trabajo basado en equipos técnicos, presencia territorial, comunicación e inteligencia de datos para consolidar una alternativa política en el distrito.

La Libertad Avanza Tigre inició una nueva etapa de organización política con una jornada de planificación encabezada por Miguel “Mike” Schmukler, recientemente designado coordinador local del espacio. El encuentro reunió a dirigentes, concejales y referentes con el objetivo de ordenar la estructura partidaria y comenzar a consolidar un proyecto político con vistas a las elecciones de 2027.

Durante la presentación se expusieron los principales ejes de trabajo sobre los que buscará apoyarse la construcción local: equipos técnicos, desarrollo territorial, comunicación e inteligencia de datos. La propuesta apunta a fortalecer la presencia en las distintas localidades del distrito, elaborar diagnósticos propios y transformar las demandas vecinales en iniciativas concretas.

Según se explicó durante la jornada, la dinámica de trabajo estará organizada sobre cuatro pilares: mesas técnicas para el diseño de propuestas, una estructura territorial dividida por zonas, una estrategia de comunicación coordinada y la toma de decisiones basada en información y análisis de datos.

Además, se presentó el funcionamiento de ocho mesas técnicas temáticas, destinadas a elaborar diagnósticos y propuestas vinculadas a distintas áreas de la gestión municipal.

Uno de los conceptos que marcó el encuentro fue la idea de priorizar el trabajo colectivo por sobre las construcciones individuales. En ese marco, desde la organización expresaron: "No estamos construyendo perfiles individuales, estamos construyendo un equipo preparado para gobernar Tigre".

La actividad contó con la participación de los concejales Juan Furnari, Josefina Ponde, Juanjo Cervetto y Diego Avancini, además de los dirigentes José Pirán y Nicolás Scioli. También estuvieron presentes referentes de distintos sectores políticos y vecinales, entre ellos Eduardo Regondi, integrante de Encuentro Vecinal.

Desde el espacio señalaron que la convocatoria buscó ampliar la base de participación e incorporar dirigentes provenientes del vecinalismo y referentes que en los últimos años estuvieron vinculados al PRO. Asimismo, destacaron el acompañamiento de Rodolfo Hyland, quien no pudo asistir por encontrarse de viaje.

Ausencias en el encuentro

La jornada también estuvo marcada por la ausencia de Segundo Cernadas y de los concejales que continúan respondiendo a su conducción política.

Desde el sector que conduce Schmukler remarcaron que esos dirigentes mantienen una posición cada vez más distante de la línea política de La Libertad Avanza y más cercana al gobierno municipal encabezado por Julio Zamora, una situación que, según indicaron, quedó reflejada recientemente durante el tratamiento de la rendición de cuentas del Ejecutivo local.

Una estrategia con horizonte en 2027

Los organizadores sostuvieron que el objetivo de esta nueva etapa es dejar atrás una dinámica basada en individualidades y acuerdos circunstanciales para avanzar hacia una oposición más estructurada y con vocación de gobierno.

En ese sentido, desde el espacio afirmaron: "La construcción de una alternativa de gobierno requiere organización, equipos y trabajo sostenido. Con ese objetivo, La Libertad Avanza Tigre inició una nueva etapa de ordenamiento y crecimiento político de cara a 2027".