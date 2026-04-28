Con una inversión millonaria, Andreani automatiza con IA su planta de Pacheco y acelera envíos en todo el país

La empresa modernizó su planta clave en Pacheco con tecnología inteligente, lo que permite procesar hasta 520.000 envíos diarios y mejorar la eficiencia en todo el sistema logístico.

Andreani dio un salto en su capacidad logística en Argentina tras invertir u$s30 millones en la automatización integral de su planta de Pacheco, incorporando inteligencia artificial y sistemas avanzados que permiten procesar hasta 520.000 envíos diarios.

La modernización apunta a responder a un problema clave del mercado: la necesidad de entregas más rápidas, eficientes y sin errores, especialmente en el crecimiento del comercio electrónico y los picos de demanda.

El nuevo Hub Pacheco, con 70.000 m², incorpora sistemas de clasificación inteligente, procesos de presorting y análisis de datos en tiempo real que permiten alcanzar una capacidad de hasta 26.000 paquetes por hora.

A nivel red, la compañía logra ahora procesar hasta 928.000 productos por día, al integrar esta planta con la Central Inteligente de Transferencias de Tigre y otras instalaciones automatizadas en el AMBA y Córdoba.

Oscar Andreani, referente de la empresa, sostuvo: “Esta inversión incrementó de manera sustancial nuestra capacidad de procesamiento y prepara a la compañía para absorber mayores volúmenes”.

En la misma línea, el CEO Carlos Cirimelo remarcó el cambio de paradigma: “La ventaja competitiva ya no está en automatizar, sino en hacer que la tecnología piense la operación”.

El sistema implementado analiza variables como tamaño, peso y destino de cada paquete, lo que permite reducir errores, evitar desvíos y optimizar los tiempos de entrega, incluso en momentos críticos.

Este avance tiene impacto directo en PyMEs, emprendedores y empresas de e-commerce, que podrán escalar sus ventas y responder mejor a eventos de alta demanda como Hot Sale o CyberMonday.

Además, la planta incorpora un centro de fulfillment, donde Andreani gestiona almacenamiento, control de stock, preparación de pedidos (picking), embalaje y distribución, con monitoreo online en tiempo real.

Con esta inversión, la compañía refuerza su posicionamiento como uno de los actores más relevantes del sistema logístico argentino, en un contexto donde la eficiencia y la tecnología se vuelven determinantes.