Oscar Hurtado: “En los barrios de Tigre hay pibes que ven al narcotráfico como una salida laboral”

El dirigente de Libres del Sur, Oscar Hurtado, trazó un crudo panorama sobre la realidad social en las barriadas de Tigre. Aseguró que la canasta básica roza los 1,4 millones de pesos, cuestionó las cifras del INDEC y alertó sobre el avance del narcotráfico ante la falta de perspectivas para los jóvenes.

En una entrevista realizada en el programa Conexión Local por FM Openconducido por Guillermo Rodríguez y Martín Szmukler, Oscar Hurtado analizó el impacto de la crisis económica y el alejamiento de la política tradicional de los territorios. "La política tradicional se alejó bastante de los barrios, hoy es todo marketing, ver mediciones y redes. Yo creo que hay que estar con la gente y escucharla", sostuvo el dirigente de Libres del Sur.

Hurtado presentó los datos del índice de precios que relevan en comercios de cercanía, marcando una fuerte diferencia con las estadísticas oficiales.

Según el referente social, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas en los barrios ya alcanza un valor prohibitivo. "Nos está dando casi 1.400.000 pesos. Hay que agregar que más del 50% del trabajador registrado está cobrando abajo de un millón. Esa es la realidad que nosotros detectamos", explicó.

En ese sentido, cuestionó la veracidad de los índices nacionales: "Creo que quedó reflejado en la renuncia de Lavagna; se está midiendo mal y los números no son los verdaderos. El Gobierno trata de tener un dólar planchado para decir que no sube la inflación; es una inflación mentirosa y esto no se puede contener todo el tiempo". Además, agregó que el impacto se ve en el cambio de hábitos: "La gente empezó a consumir productos de segunda selección. Cambiaron la carne por el pollo o el cerdo, que es un poco más barato".

Inseguridad y narcotráfico en Tigre

Al analizar las principales preocupaciones de los vecinos en barrios como el Garrote, Hurtado identificó al narcotráfico como una amenaza directa a la estructura social. "La seguridad es fuerte en los barrios. El tema del narcotráfico viene haciendo estragos: pibas menores de 15 años se meten porque muchos lo ven como una salida laboral y otros lamentablemente consumen y son soldaditos", alertó.

"El conurbano se está poniendo bastante picante con este tema", señaló, comparando la situación local con la crisis que atraviesa Rosario y pidiendo mayor intervención de fuerzas federales.

El recorte en la asistencia y el endeudamiento

Hurtado también detalló cómo impactan los recortes de fondos nacionales en la provincia y el distrito. "Se va a discontinuar la Caja Mesa porque el Gobernador plantea que no le están mandando la guita de Nación. Eso va a generar un gasto más en la familia", advirtió.

También sumó la preocupación por el fin del Potenciar Trabajo: "Son 900 mil personas que dejan de cobrar 78 mil pesos. Para la gente de las barriadas eso alcanzaba para comprar un gas o lo necesario. Para esta realidad que vivimos, eso era mucho y hoy se pierde".

Como estrategia de supervivencia, el dirigente describió un fenómeno de sobreendeudamiento: "Hay un endeudamiento de la familia impresionante con tarjetas de crédito o virtuales. Veo gente que pide 100 mil pesos y tiene que devolver 500 mil a prestamistas; es una locura".

Finalmente, sobre el futuro de la oposición y la gestión en Tigre, Hurtado llamó a construir una alternativa programática. "Tigre está igual que como está el país. Hace falta un oxígeno y discutir cuestiones que la gente viene debatiendo. Creo que la unidad tiene que ser con un proyecto, de frente a la gente, porque una ciudad que no se desarrolla, se muere", concluyó.