Sergio Escalante(STIA): “Este gobierno no moderniza, precariza y nos lleva 100 años para atrás

El titular del STIA, Sergio Escalante, confirmó la movilización de la CGT por el Día del Trabajador y cuestionó el modelo económico, las paritarias y la crisis industrial en Zona Norte.

En vísperas del Día del Trabajador, el titular del STIA filial Buenos Aires, Sergio Escalante, ratificó la participación de su gremio en la marcha convocada por la CGT. En diálogo con Daniel Burone Risso, el dirigente analizó el complejo escenario que atraviesa el sector industrial, especialmente en los distritos de la Zona Norte, y apuntó con dureza contra el modelo económico de Javier Milei.

Escalante subrayó la importancia de ganar la calle este primero de mayo para “reivindicar el trabajo” en un contexto que calificó como hostil. Al respecto, destacó que: “Hay una situación muy particular con un gobierno reaccionario, que está en contra del trabajo y la producción. Todo a lo que apunta es justamente a destruir el trabajo decente y a generar trabajo precario”.

La reforma laboral y el modelo de país

Consultado sobre la necesidad de discutir una actualización de las leyes laborales, el dirigente gremial reconoció que la tecnología y la modernidad han cambiado las formas de producción, pero marcó una distancia insalvable con la propuesta oficialista. Escalante respondió que: “Esta reforma que hizo el gobierno precariza, no moderniza, sino que nos lleva a 100 años para atrás. Lo único que hace es sacar derechos, nada más”.

En la misma línea, el secretario general del STIA vinculó las políticas actuales con procesos históricos previos de la Argentina. “Este modelo neoliberal viene desde Martínez de Hoz, la década del 90, Macri y ahora Milei. Vienen en contra del Estado de Bienestar y de los sectores populares”, sentenció.

Paritarias “tabicadas” y la situación en CABA y GBA

La realidad salarial y el parate industrial también formaron parte del análisis. Escalante explicó las dificultades de negociar en un contexto de baja producción, señalando que al no haber una “puja distributiva” plena por la falta de actividad, la capacidad de presión sindical se ve resentida.

Sobre la postura del Ejecutivo en las negociaciones colectivas, el dirigente denunció que: “Tenemos un gobierno nacional que nos tabica la paritaria, que nos pone techo, y eso nos complica mucho porque la patronal se envalentona y pretende darnos menos de lo que corresponde”.

Puntualmente sobre la situación en la región, Escalante mencionó el reciente acuerdo alcanzado con la firma Mondelez (ex Terrabusi) en su planta de Pacheco, Tigre, respecto a descansos y relevos. Sin embargo, aclaró que los acuerdos puntuales no alcanzan frente a la macroeconomía: “Lo que nos preocupa es la apertura indiscriminada de las importaciones, la falta de producción y la falta de consumo. Llega un momento en que si no hay laburo, se complica”, advirtió.

El rol de la CGT y la marcha a Plaza de Mayo

Finalmente, Escalante confirmó que la movilización a Plaza de Mayo está prevista para las 15 horas, con columnas que comenzarán a concentrarse desde el mediodía. Respecto a la narrativa oficial sobre una supuesta recuperación económica, fue tajante: “Este gobierno está generando una agenda de discusión que tiene que ver con entretenernos. No nos tenemos que mover del eje de la discusión, que es el trabajo”.

De cara al futuro, el titular de Alimentación llamó a la reflexión de los trabajadores: “Este año y el que viene va a ser muy difícil, muy complicado, pero lo que tenemos que trabajar es en plantearle a los compañeros y a la sociedad el modelo de país que queremos”, concluyó.