El Partido Justicialista de Tigre puso en marcha su Consejo con eje en afiliación y militancia

El Partido Justicialista de Tigre reactivó su vida institucional con la primera reunión del Consejo de Partido, donde se definieron ejes clave como afiliación, capacitación y recuperación de la sede.

El Partido Justicialista de Tigre puso en marcha una nueva etapa institucional con la realización de la primera reunión del Consejo de Partido, encabezada por su presidente, Luis Samyn Ducó, en la sede ubicada sobre la avenida Cazón.

El encuentro marcó el inicio formal del funcionamiento del órgano partidario tras la reapertura del espacio, con el objetivo de ordenar la vida interna y proyectar el trabajo político en el distrito.

Durante la reunión se definieron los principales ejes que guiarán esta nueva fase del partido, entre ellos una campaña de afiliación, la implementación de instancias de capacitación política y la recuperación integral de la sede partidaria.

“Vamos a trabajar fuerte en una campaña de afiliación para convocar a todos los compañeros y compañeras que quieran sumarse y ser protagonistas”, sostuvo Samyn Ducó.

El titular del PJ local también remarcó el rol estratégico de la formación política dentro del espacio.

“La capacitación es clave para fortalecer a nuestra militancia y construir un peronismo preparado para los desafíos que vienen”, expresó.

Recuperación de la sede del PJ Tigre

En relación al estado edilicio, el presidente del partido hizo referencia a la situación en la que encontraron el lugar.

“Tenemos la responsabilidad de arreglar nuestra casa, ponerla en condiciones y devolverle el lugar que siempre tuvo como punto de encuentro de la militancia. Recibimos un espacio muy deteriorado tras años de estar cerrado y lo vamos a recuperar con trabajo y compromiso”, afirmó.

Participación y reconstrucción partidaria

La jornada contó con la presencia de consejeros, referentes territoriales y militantes, quienes coincidieron en la necesidad de reconstruir el partido, fortalecer la organización interna y consolidar una agenda de cercanía con los vecinos de Tigre.

Desde el PJ local adelantaron que se realizarán reuniones periódicas del Consejo y se impulsarán actividades abiertas para ampliar la participación y presencia territorial.