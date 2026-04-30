Calendario de pagos ANSES mayo 2026: todas las fechas de cobro por DNI

La ANSES informó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otras prestaciones sociales.
El cronograma está organizado según la terminación del DNI y contempla a todos los beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social.
Jubilaciones y pensiones ANSES mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
AUH y asignaciones familiares: fechas de cobro
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Otras asignaciones ANSES
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones de Pago Único
Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio
Pensiones No Contributivas y otras prestaciones
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo