Calendario de pagos ANSES mayo 2026: todas las fechas de cobro por DNI

El organismo oficializó el cronograma de pagos de mayo 2026 para jubilaciones, AUH, pensiones y demás prestaciones, organizado según la terminación del DNI.

La ANSES informó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otras prestaciones sociales.

El cronograma está organizado según la terminación del DNI y contempla a todos los beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social.

Jubilaciones y pensiones ANSES mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo



DNI terminados en 0: 11 de mayo



DNI terminados en 1: 12 de mayo



DNI terminados en 2: 13 de mayo



DNI terminados en 3: 14 de mayo



DNI terminados en 4: 15 de mayo



DNI terminados en 5: 18 de mayo



DNI terminados en 6: 19 de mayo



DNI terminados en 7: 20 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo



DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo



AUH y asignaciones familiares: fechas de cobro

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



DNI terminados en 0: 11 de mayo



DNI terminados en 1: 12 de mayo



DNI terminados en 2: 13 de mayo



DNI terminados en 3: 14 de mayo



DNI terminados en 4: 15 de mayo



DNI terminados en 5: 18 de mayo



DNI terminados en 6: 19 de mayo



DNI terminados en 7: 20 de mayo



DNI terminados en 8: 21 de mayo



DNI terminados en 9: 22 de mayo



Asignación por Embarazo



DNI terminados en 0: 11 de mayo



DNI terminados en 1: 12 de mayo



DNI terminados en 2: 13 de mayo



DNI terminados en 3: 14 de mayo



DNI terminados en 4: 15 de mayo



DNI terminados en 5: 18 de mayo



DNI terminados en 6: 19 de mayo



DNI terminados en 7: 20 de mayo



DNI terminados en 8: 21 de mayo



DNI terminados en 9: 22 de mayo



Otras asignaciones ANSES

Asignación por Prenatal



DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo



Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones de Pago Único

Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas y otras prestaciones

Pensiones No Contributivas



DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo



DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo



DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo



DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo



DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo



Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo