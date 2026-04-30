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Calendario de pagos ANSES mayo 2026: todas las fechas de cobro por DNI

Calendario de pagos ANSES mayo 2026: todas las fechas de cobro por DNI
El organismo oficializó el cronograma de pagos de mayo 2026 para jubilaciones, AUH, pensiones y demás prestaciones, organizado según la terminación del DNI.

La ANSES informó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y otras prestaciones sociales.


El cronograma está organizado según la terminación del DNI y contempla a todos los beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social.



Jubilaciones y pensiones ANSES mayo 2026


Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo



  • DNI terminados en 0: 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo


Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo



  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo


AUH y asignaciones familiares: fechas de cobro


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo



  • DNI terminados en 0: 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Asignación por Embarazo



  • DNI terminados en 0: 11 de mayo

  • DNI terminados en 1: 12 de mayo

  • DNI terminados en 2: 13 de mayo

  • DNI terminados en 3: 14 de mayo

  • DNI terminados en 4: 15 de mayo

  • DNI terminados en 5: 18 de mayo

  • DNI terminados en 6: 19 de mayo

  • DNI terminados en 7: 20 de mayo

  • DNI terminados en 8: 21 de mayo

  • DNI terminados en 9: 22 de mayo


Otras asignaciones ANSES


Asignación por Prenatal



  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo


Asignación por Maternidad


Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio


Asignaciones de Pago Único


Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio


Pensiones No Contributivas y otras prestaciones


Pensiones No Contributivas



  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo


Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas


Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio


Prestación por Desempleo



  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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