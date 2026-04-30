Qué hacer en Buenos Aires este fin de semana: Feria del Libro gratis, festival del asado, milanesa y todos los planes

Opciones gratis, festivales gastronómicos, música y propuestas culturales marcan la agenda en la Ciudad para salir sin gastar de más.

Si estás buscando qué hacer en Buenos Aires este fin de semana, hay una agenda cargada de planes gratis, propuestas culturales, gastronomía y espectáculos en vivo en distintos puntos de la Ciudad.

Uno de los grandes atractivos es la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento editorial más convocante del mundo hispano, que sigue con presentaciones, charlas, talleres y debates. Además, suma un dato clave: de lunes a jueves desde las 20 la entrada es gratuita, en el marco de las Noches de la Ciudad en La Rural.

Feria del Libro: entrada gratis por la noche

La Feria mantiene una programación intensa con actividades para todos los públicos. Las Noches de la Ciudad permiten ingresar sin costo y recorrer stands, asistir a charlas y participar de propuestas especiales en el predio de La Rural.

Festival del asado y la empanada en Palermo

El viernes 1, el Hipódromo de Palermo será sede del Festival del Asado y la Empanada, una propuesta al aire libre para disfrutar carnes en todas sus variantes, desde opciones clásicas hasta gourmet. También habrá un recorrido federal con empanadas de provincias como Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, además de música en vivo con Maggie Cullen y La T y la M, y la disputa del Gran Premio República.

Milanesa, jazz y shows al aire libre

El domingo, la gastronomía vuelve a ser protagonista con la Gran Milaneseada Patria, en Avenida de Mayo y Piedras, con una gran mesa popular para celebrar el Día Nacional de la Milanesa.

Ese mismo día, el Día Internacional del Jazz se celebrará en el Anfiteatro del Parque Centenario con la presentación de Musso 1+3, el grupo liderado por Gustavo Musso junto a Daniel “Pipi” Piazzolla, Cirilo Fernández y Mariano Sívori. Durante el mes habrá más propuestas dedicadas al género.

Música, espectáculos y propuestas familiares

La Usina del Arte suma propuestas para distintos públicos. Por un lado, el espectáculo Historias contadas combina cuentos, música en vivo y juegos, con instrumentos como guitarra, flauta, charango y percusión, y un recorrido por estilos como folclore, blues, vals, bossa, clásico y pop.

Además, el sábado se presentará Tapones de Punta, con un repertorio que mezcla funk, soul y rap, junto al referente del hip hop nacional Elauelo. La entrada es gratuita con reserva previa.

Teatro, arte y música clásica

En el plano cultural, el Centro Cultural Recoleta presenta la muestra “Federico Klemm. Iluminador de mitos”, que revisita la obra y el universo visual del artista, atravesado por la escenografía, la ópera y la performance.

La agenda teatral incluye funciones de “La niña sobre un altar” en el Teatro San Martín, una tragedia que explora los vínculos familiares, la fe y el poder en una comunidad atravesada por tradiciones.

En música clásica, la Orquesta Estable del Teatro Colón inicia su temporada de conciertos bajo la dirección de Alejo Pérez, con obras de Ludwig van Beethoven y Héctor Berlioz.

Una plataforma para organizar salidas

Además, la Ciudad lanzó LINDA, una plataforma online que reúne todas las actividades culturales y de entretenimiento, con agenda, mapa interactivo y herramientas para armar planes personalizados.